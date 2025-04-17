Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Önder, 12 saat süren ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı.
KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ DE YAPTI YÖNETMENLİKTE
Önder'in siyasi kariyeri kadar yaşam öyküsü de oldukça dikkat çekti. Ailesine destek olmak için genç yaşta fotoğrafçı çıraklığı, sıtmayla mücadele teşkilatında mevsimlik işçilik ve lastik tamirciliği gibi işler yapan Önder, 1978 yılında Adıyaman Lisesi'nde öğrenciyken ilk kez tutuklandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 12 Eylül 1980 darbesinde 18 yaşındaydı. Ertesi yıl siyasi çalışmalarından dolayı tutuklanarak Mamak Cezaevi'ne gönderildi. 7 yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul'da kamyon şoförlüğü dahil çeşitli işlerde çalıştı.
Önder'in kalp krizi geçirdiğini öğrenen sevdikleri, ailesine destek olmak üzere hastaneye akın attı.
"HEP BİRLİKTE ŞARKI SÖYLERİZ"
Önder'in durumunu öğrenmek için hastaneye giden yakın dostu Yavuz Bingöl, Önder için şunları söyledi:
"Haberi duyar duymaz hastaneye gittim. Evvelsi gün, bir saat 20 dakika görüntülü konuştuk, güldük eğlendik. Türkü söyledik. Renkli bir kişiliği var biliyorsunuz. 30 yıla yakın dostluğumuz var. Oktay (Kaynarca), Olgun (Şimşek) hep bir araya gelir türkü söyleriz. İnanılmaz türkü repertuvarı vardır mesela. Önemli bir yazar, iyi bir yönetmendir. Kıvrak zekâya sahiptir, çok iyi hikaye anlatıcısıdır.
"BARIŞIN YÜZÜ OLDU"
Önder'in bir diğer dostu Oktay Kaynarca ise; "Çok sevdiğim saydığım değerli bir sinemacı arkadaşımın başına böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü.Çalıştığı barış sürecinde çok önemli bir isim oldu. Sırrı, renkli kişiliğiyle herkes tarafından sevilen bir insan... Neredeyse barışın yüzü oldu. İnsanlar bir an önce ayağa kalksın diye dua ediyorlar. Dün haberi aldık ve çok üzüldük. Sevgili kardeşimin bir an önce ayağa kalkmasını diliyorum." dedi.
"BARIŞSEVER BİR İNSANSI"
2013-2015 arasında "Çözüm Süreci" olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden olan Önder ile ilgili siyasi isimlerden ve yazarlardan da peş peşe paylaşımlar geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Sevgili Sırrı, sadece siyasetin soğuk yüzünü yumuşatan bir siyasi aktör değil, Beynelmilel ve onlarca filmi- oyunculuğuyla sevilen bir sanatçı, çok eleştirilse de babadan radikal bir solcu ama aynı zamanda ikinci kez rol aldığı şiddeti sonlandıracak "terörsüz Türkiye" sürecinde daha pozitif etkisi olan barışsever bir insandı. Sanıyorum bu barış rolü, kısa hayatının en önemli hikâyesiydi ve onu yazıyordu. Tamamlamasını umut ediyorum; çünkü çevresinde ve etkileyebileceği siyasi sosyolojide sürecin ruhunu son dönemde onun kadar doğru kavrayan pek yoktu." şeklinde konuştu.