Önder'in bir diğer dostu Oktay Kaynarca ise; "Çok sevdiğim saydığım değerli bir sinemacı arkadaşımın başına böyle bir şey gelmesi bizi çok üzdü.Çalıştığı barış sürecinde çok önemli bir isim oldu. Sırrı, renkli kişiliğiyle herkes tarafından sevilen bir insan... Neredeyse barışın yüzü oldu. İnsanlar bir an önce ayağa kalksın diye dua ediyorlar. Dün haberi aldık ve çok üzüldük. Sevgili kardeşimin bir an önce ayağa kalkmasını diliyorum." dedi.

"BARIŞSEVER BİR İNSANSI"

2013-2015 arasında "Çözüm Süreci" olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerden olan Önder ile ilgili siyasi isimlerden ve yazarlardan da peş peşe paylaşımlar geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Sevgili Sırrı, sadece siyasetin soğuk yüzünü yumuşatan bir siyasi aktör değil, Beynelmilel ve onlarca filmi- oyunculuğuyla sevilen bir sanatçı, çok eleştirilse de babadan radikal bir solcu ama aynı zamanda ikinci kez rol aldığı şiddeti sonlandıracak "terörsüz Türkiye" sürecinde daha pozitif etkisi olan barışsever bir insandı. Sanıyorum bu barış rolü, kısa hayatının en önemli hikâyesiydi ve onu yazıyordu. Tamamlamasını umut ediyorum; çünkü çevresinde ve etkileyebileceği siyasi sosyolojide sürecin ruhunu son dönemde onun kadar doğru kavrayan pek yoktu." şeklinde konuştu.