Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? Ne zaman emekli olacağım? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C 2022 emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU
Bilindiği üzere ülkemizde 4A, 4B ve 4C olmak üzere 3 farklı sigorta sistemi bulunuyor. E-Devlet aracılığı ile emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. Emekli maaşı hesaplarken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınıyor. Emekli olabilmek için belirlenen bu kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor. Ardından da kolaylıkla 'Ne zaman emekli olacağım? Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? ' sorularının yanıtları bulunabiliyor. İşte SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C 2022 emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU...
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C emeklilik tablosu merak konusu oldu. Çalışan ve emekliliiğine yaklaşan binlerce kişi emekli olduğunda ne kadar para alacaklarını öğrenmek istiyor. Son yapılan açıklamalara göre emekli maaşları artık 3 bin 500 TL'den az olamayacak. SGK sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yapılabilmektedir. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu...
E-Devlet'ten Emekli maaşı hesaplamak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız;
https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesabı yapabilirsiniz.
4b EMEKLI MAAŞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C EMEKLI MAAŞI HESAPLAMA
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.
BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.
Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş alabiliyor. Tam aksine daha az prim yatırılan kimsenin emekli maaşı da düşük bir tutarda olabiliyor.