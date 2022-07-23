Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? Ne zaman emekli olacağım? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C 2022 emeklilik yaşı ve maaş HESAPLAMA ROBOTU

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C emeklilik tablosu merak konusu oldu. Çalışan ve emekliliiğine yaklaşan binlerce kişi emekli olduğunda ne kadar para alacaklarını öğrenmek istiyor. Son yapılan açıklamalara göre emekli maaşları artık 3 bin 500 TL'den az olamayacak. SGK sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yapılabilmektedir. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu...