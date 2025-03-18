Sigortalı olma koşulu yok: SGK o kişilere en az 10 bin 852 TL maaş bağlıyor!

2025 yılı, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu değişimlerden biri de "ölüm aylığı" olarak bilinen dul maaşına gelen zam. Eşini kaybeden binlerce vatandaşın hayatına dokunan bu destek ödemesi "Çalışırken dul maaşı alınır mı?" sorusuyla gündemde.

Ölüm aylığı, sigortalı bir kişinin vefatı durumunda geride kalan eşe veya çocuklara bağlanan sosyal yardımdır. 2025 yılında uygulanan yeni tutarlara göre:

Evlilik bağı: Vefat eden sigortalıyla resmi nikâhla evli olmak.

Emekli olmayan sigortalılar için:

Çalışan Kişiler Ölüm Aylığı Alabilir mi?

Sosyal güvenlik sistemindeki en çok merak edilen sorulardan biri: "Çalışırken dul maaşı alınır mı?"

Cevap: Evet! Ölüm aylığı, kişinin çalışma durumundan bağımsız olarak hak sahipliği doğuruyor.

Örneğin: Çalışan bir kadın, eşi vefat ettiğinde hem kendi maaşını hem de ölüm aylığını alabilir.

Hatta: Emekli maaşı + çalışma geliri + ölüm aylığı bir arada tahsil edilebiliyor.