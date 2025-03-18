Sigortalı olma koşulu yok: SGK o kişilere en az 10 bin 852 TL maaş bağlıyor!

2025 yılı, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu değişimlerden biri de "ölüm aylığı" olarak bilinen dul maaşına gelen zam. Eşini kaybeden binlerce vatandaşın hayatına dokunan bu destek ödemesi "Çalışırken dul maaşı alınır mı?" sorusuyla gündemde.
Ölüm aylığı, sigortalı bir kişinin vefatı durumunda geride kalan eşe veya çocuklara bağlanan sosyal yardımdır. 2025 yılında uygulanan yeni tutarlara göre:
Memur emeklisi eşi vefat edenler: 14.713 TL
SSK veya BAĞ-KUR'lu eşi vefat edenler: 10.852 TL
Hak sahipliği şartları:
Evlilik bağı: Vefat eden sigortalıyla resmi nikâhla evli olmak.
Prim koşulu:
Emekli olmayan sigortalılar için:
SSK'lılar: 900 gün prim ödemesi.
BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları (01.10.2008 sonrası): 1.800 gün prim.
Emekli olanlar için: Prim şartı aranmıyor.
Sosyal güvenlik sistemindeki en çok merak edilen sorulardan biri: "Çalışırken dul maaşı alınır mı?"
Cevap: Evet! Ölüm aylığı, kişinin çalışma durumundan bağımsız olarak hak sahipliği doğuruyor.
Örneğin: Çalışan bir kadın, eşi vefat ettiğinde hem kendi maaşını hem de ölüm aylığını alabilir.
Hatta: Emekli maaşı + çalışma geliri + ölüm aylığı bir arada tahsil edilebiliyor.
Başvuru yeri: E-Devlet üzerinden veya en yakın SGK merkezi.
İstenen belgeler:
Vefat edenin ölüm belgesi.
Evlilik cüzdanı veya nikâh kaydı.
Sigortalılık durumunu gösteren belge (SGK e-Devlet'ten alınabilir).
Süreç: Başvurular genellikle 1-2 ay içinde sonuçlanıyor.
Prim Eksikliği Durumu:
Vefat eden kişinin prim günü eksikse, geride kalan eş "yaş şartı olmadan" emekli olamaz. Ölüm aylığı için prim şartı yeterli.
Çocukların Durumu:
18 yaşını doldurmamış (öğrenciyse 25 yaş) çocuklar da aylık alabilir. Bu durumda ölüm aylığı, eş ve çocuklar arasında bölüşülür.
Yeniden Evlenme:
Dul maaşı alırken yeniden evlenenlerin aylığı kesilir.