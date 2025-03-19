İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
BANKPOZİTİF TMSF'YE DEVREDİLDİ
Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi. Flash TV ve diğer şirketlere el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ipin ucunun nereye uzanacağı merak konusu olurken, Bankpozitif'in geçmişi de oldukça dikkat çekti.
1999'da yatırım bankacılığı yapmak üzere kurulan BankPozitif'in temelini Halis Toprak attı. 2001'de BankPozitif'in eski ana sermayedarı Toprakbank'ın yönetimi ve tüm hisselerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi.
2002'de TMSF ihale açtı. Halit Cıngıllıoğlu, kızı Damla için Kasım 2002'de TMSF'den Toprak Bank'a ait yatırım bankası Bank Pozitif'i satın aldı. Cıngıllıoğlu'nun satın almasından sonra bankanın adı C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (C Bank) olarak değiştirildi.
2005'te yabancı ortaklık görüşmelerine başladılar. İsrail'in en büyük bankalarından Bank Hapoalim'in iştiraki Tarshish bankaya ortak oldu. İzmir ve Ankara'da toplam 14 şubesi bulunan BankPozitif, 2012'den sonra şubesiz bankacılık hizmeti vermeye başladı.
2023'te de Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (PayFix) tarafından satın alındı. Başladığı yere geri dönen BankPozitif'in akıbetine ilişkin Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, çok önemli bir bilgi paylaştı.
BEKLEMEDEN SATILACAK
Güngör, "Öğrendiğime göre, TMSF yönetimi BankPozitif'i de Flash TV'yi de bekletmeden satacak. Önümüzdeki günlerde hazırlıklara başlanacak. İnşallah bu kez alıcılar ince elenip sık dokunur." dedi.