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Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmadı. Bu kapsamda yapılan operasyonda aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Kork ve beraberindeki 21 kişi tutuklandı. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi. Flash TV ve diğer şirketlere de el konuldu. Peki, bundan sonra ne olacak?

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 07:07 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 07:12
Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

BANKPOZİTİF TMSF'YE DEVREDİLDİ

Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi. Flash TV ve diğer şirketlere el konuldu.

Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ipin ucunun nereye uzanacağı merak konusu olurken, Bankpozitif'in geçmişi de oldukça dikkat çekti.

Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

1999'da yatırım bankacılığı yapmak üzere kurulan BankPozitif'in temelini Halis Toprak attı. 2001'de BankPozitif'in eski ana sermayedarı Toprakbank'ın yönetimi ve tüm hisselerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi.

Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

2002'de TMSF ihale açtı. Halit Cıngıllıoğlu, kızı Damla için Kasım 2002'de TMSF'den Toprak Bank'a ait yatırım bankası Bank Pozitif'i satın aldı. Cıngıllıoğlu'nun satın almasından sonra bankanın adı C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (C Bank) olarak değiştirildi.

Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

2005'te yabancı ortaklık görüşmelerine başladılar. İsrail'in en büyük bankalarından Bank Hapoalim'in iştiraki Tarshish bankaya ortak oldu. İzmir ve Ankara'da toplam 14 şubesi bulunan BankPozitif, 2012'den sonra şubesiz bankacılık hizmeti vermeye başladı.

Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

2023'te de Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (PayFix) tarafından satın alındı. Başladığı yere geri dönen BankPozitif'in akıbetine ilişkin Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, çok önemli bir bilgi paylaştı.

Yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme! BankPozitif ve Flash TV satılacak

BEKLEMEDEN SATILACAK

Güngör, "Öğrendiğime göre, TMSF yönetimi BankPozitif'i de Flash TV'yi de bekletmeden satacak. Önümüzdeki günlerde hazırlıklara başlanacak. İnşallah bu kez alıcılar ince elenip sık dokunur." dedi.