İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

BANKPOZİTİF TMSF'YE DEVREDİLDİ Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. BankPozitif yönetimi TMSF'ye devredildi. Flash TV ve diğer şirketlere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ipin ucunun nereye uzanacağı merak konusu olurken, Bankpozitif'in geçmişi de oldukça dikkat çekti.

1999'da yatırım bankacılığı yapmak üzere kurulan BankPozitif'in temelini Halis Toprak attı. 2001'de BankPozitif'in eski ana sermayedarı Toprakbank'ın yönetimi ve tüm hisselerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi.