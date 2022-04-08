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Haberler Ekonomi Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl? Hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl? Hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Gerek ücret geliri elde edenler gerekse kira geliri elde edenler, yaptırdıkları hayat ve konut sigortalarını vergilerinden düşebiliyor. Böylece matrahtan indirilen gelirler vergi kazancını sağlıyor..

FARUK ERDEM
08.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 08.04.2022 06:59
Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl?, hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Sigorta sektörü son yıllarda önemli şekilde büyürken, günümüz gereklerine uygun ürün ve hizmet çeşitlerini de artırdı.

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Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl?, hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Satın aldığımız sigorta poliçeleri ve ödediğimiz primler bize farklı alanlarda da avantaj sağlıyor.

Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl?, hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Bu alanların başında da vergi geliyor. Prim ödemelerimiz özellikle gelir vergisinden indirilerek büyük avantaj sağlıyor.

Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl?, hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Gerek ücret gerekse kira geliri elde edenler hayat ve sağlık sigortalarıyla birlikte konutları için yaptırdıkları sigortaları vergi matrahlarından düşebiliyor.

Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl?, hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Bu da onlara daha az vergi ödeme avantajı getiriyor.

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