Sigorta yaptıranlar daha az vergi ödüyor! Peki mevzuat nasıl? Hangi şartlar gerekiyor? İşte tüm detaylar...
Gerek ücret geliri elde edenler gerekse kira geliri elde edenler, yaptırdıkları hayat ve konut sigortalarını vergilerinden düşebiliyor. Böylece matrahtan indirilen gelirler vergi kazancını sağlıyor..
08.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 08.04.2022 06:59
Sigorta sektörü son yıllarda önemli şekilde büyürken, günümüz gereklerine uygun ürün ve hizmet çeşitlerini de artırdı.
Bu alanların başında da vergi geliyor. Prim ödemelerimiz özellikle gelir vergisinden indirilerek büyük avantaj sağlıyor.