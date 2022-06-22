SİGARAYA 2 TL ÖTV ZAMMI MI GELDİ? 22 Haziran Philip Morris, BAT, JTİ sigara RESMİ GAZETE ZAMLI fiyat listesi son dakika: Marlboro, Lark, L&M..

SİGARAYA 2 YA DA 4 TL ZAM MI GELDİ?

22 Haziran itibariyle sigaraya zam duyurusu yapılmadı. Sigara fiyatlarında bir güncelleme henüz bulumuyor. Öte yandan yılbaşından bu yana sigara fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan ÖTV artışı kararıyla birlikte sigarada zam beklentisi oluştu.