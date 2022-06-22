SİGARAYA 2 TL ÖTV ZAMMI MI GELDİ? 22 Haziran Philip Morris, BAT, JTİ sigara RESMİ GAZETE ZAMLI fiyat listesi son dakika: Marlboro, Lark, L&M..
Sigaraya yeni bir zammın gelip gelmeyeceği tiryakilerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer alan karara göre alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Kararla birlikte ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 yükseldi. Şimdi söz konusu bu ÖTV artışının sigaraya ne zaman zam şeklinde yansıyacağı merak ediliyor. Peki sigaraya 2 ya da 4 TL zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara ÖTV ZAMLI fiyat listesi: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
SİGARAYA ÖTV ZAMMI HABERLERİ SON DAKİKA! 22 Haziran 2022 sigaraya ÖTV zammı geldi mi merak ediliyor. Sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı arttırılmasına ilişkin karar 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırılması sonrası vatandaşlar sigaraya zammın yansıyıp yansımayacağını araştırmaya koyuldu. Peki SİGARAYA 2 TL ÖTV ZAMMI GELDİ Mİ? 22 Haziran Philip Morris, BAT, JTİ sigara RESMİ GAZETE ZAMLI fiyat listesi: Marlboro, Lark, L&M...
SİGARAYA 2 YA DA 4 TL ZAM MI GELDİ?
22 Haziran itibariyle sigaraya zam duyurusu yapılmadı. Sigara fiyatlarında bir güncelleme henüz bulumuyor. Öte yandan yılbaşından bu yana sigara fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan ÖTV artışı kararıyla birlikte sigarada zam beklentisi oluştu.
Ancak henüz sigara paket fiyatlarına zam yansımadı. Öte yandan sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi bekleniyor. Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.
TEMMUZ'DA ENFLASYON ORANINDAKİ ARTIŞ GERÇEKLEŞMEYECEK
Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi yapılmayacak.