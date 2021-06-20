Sıfır ve ikinci el araç alacaklar için son dakika açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde hareketlenecek! Temmuz ve ağustosta...
Salgın sebebiyle üretimin yavaşlaması küresel bir çip krizine neden olmuştu. Çip krizi, üretimi neredeyse durma noktasına getirdi. Çeşitli sektör gruplarından şirketler, milyarlarca dolar zarara uğradı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomotiv sektöründe çip sorunuyla ilgili durumu daha kötü hale getirebilecek yeni bir gelişme olmadığını belirterek, "Marka ve model bazında firmalara göre değişen bir çip sorunu var ama buna da 'çip krizi' demek ne kadar doğru olur, bu da tartışılır. Açıkçası şu anda bulunurlukta da ciddi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
20.06.2021 14:43
- Son Güncelleme: 20.06.2021 14:43
"Haziranda mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz"
Turgay Mersin, aşılamanın hızlı şekilde yapılmasından dolayı önümüzdeki günlerde ticaretin daha da hareketlenmesini beklediğini ifade ederek, "Haziran ayında mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde belki faizin biraz düşmesiyle ve ÖTV matrahının düzenlenmesiyle pazarın biraz daha hareketleneceğini düşünüyoruz." dedi.