Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Taşıt kredisi yeni bir araç almak isteyenlerin finansal olarak en çok başvurduğu kredi türlerinden biri. 400.000 TL'lik bir araç kredisi için birçok banka ve finansal kurum 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunuyor. İşte 2024 yılı için 400.000 TL, 36 ay vadeli taşıt kredisi teklifleri.
Akbank: Avantajlı Faiz Oranı ve Uygun Taksitler
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 24.189,31 TL
Toplam Ödeme: 873.115 TL
Akbank, %3,85 faiz oranı ile dikkat çeken bir taşıt kredisi sunuyor. Aylık taksitler, 24.189,31 TL olarak belirlenmiş olup, toplam ödeme ise 873.115 TL.
Garanti BBVA: Yüksek Miktar, Düşük Faizle
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL
Garanti BBVA, %3,99 faiz oranı ile 400.000 TL'lik taşıt kredisi imkanı sağlıyor. Aylık taksitler 24.757,30 TL, toplam ödeme ise 893.262 TL.
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL
İş Bankası da, Garanti BBVA ile benzer faiz oranı ve ödeme planı sunuyor. Aynı faiz oranı ve aylık taksitlerle, 36 ay vade ile taşıt kredisi kullanılabiliyor.
Kuveyt Türk
Kar Payı Oranı: %3,62
Aylık Taksit: 23.268,11 TL
Toplam Ödeme: 839.951 TL
Katılım bankası olan Kuveyt Türk, %3,62 kar payı oranı ile taşıt kredisi veriyor. Bu oran diğer seçeneklere göre daha düşük olduğu için aylık taksitler de 23.268,11 TL ile daha uygun. Toplam ödeme ise 839.951 TL.
Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL
Alternatif Bank: En Düşük Faiz Oranı ile Kolay Ödeme
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 23.149,07 TL
Toplam Ödeme: 835.366 TL
Alternatif Bank, %3,59 faiz oranı ile diğer bankaların sunduğu seçeneklerden daha uygun bir faiz oranı ile kredi imkanı sunuyor. Bu sayede, aylık taksit tutarı 23.149,07 TL, toplam ödeme ise 835.366 TL.
TEB: Yüksek Faiz Oranı ile Finansman
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 25.577,95 TL
Toplam Ödeme: 922.806 TL
TEB, %4,19 faiz oranı ile 400.000 TL taşıt kredisi sunuyor. Bu oranla, aylık taksit 25.577,95 TL ve toplam ödeme 922.806 TL oluyor.
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %5,05
Aylık Taksit: 29.222,00 TL
Toplam Ödeme: 1.053.992 TL
Ziraat Bankası, %5,05 faiz oranı ile taşıt kredisi veriyor. Aylık taksitler 29.222,00 TL'ye çıkıyor ve toplam ödeme 1.053.992 TL oluyor.
Halkbank
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 29.395,74 TL
Toplam Ödeme: 1.060.246 TL
Halkbank %5,09 faiz oranı ile 400.000 TL taşıt kredisi imkanı sunuyor. Aylık taksitler 29.395,74 TL ve toplam ödeme 1.060.246 TL olarak belirlenmiş.