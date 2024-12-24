Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Taşıt kredisi yeni bir araç almak isteyenlerin finansal olarak en çok başvurduğu kredi türlerinden biri. 400.000 TL'lik bir araç kredisi için birçok banka ve finansal kurum 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunuyor. İşte 2024 yılı için 400.000 TL, 36 ay vadeli taşıt kredisi teklifleri.

Akbank: Avantajlı Faiz Oranı ve Uygun Taksitler Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 873.115 TL Akbank, %3,85 faiz oranı ile dikkat çeken bir taşıt kredisi sunuyor. Aylık taksitler, 24.189,31 TL olarak belirlenmiş olup, toplam ödeme ise 873.115 TL.

Garanti BBVA: Yüksek Miktar, Düşük Faizle Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL Garanti BBVA, %3,99 faiz oranı ile 400.000 TL'lik taşıt kredisi imkanı sağlıyor. Aylık taksitler 24.757,30 TL, toplam ödeme ise 893.262 TL.

İş Bankası Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL İş Bankası da, Garanti BBVA ile benzer faiz oranı ve ödeme planı sunuyor. Aynı faiz oranı ve aylık taksitlerle, 36 ay vade ile taşıt kredisi kullanılabiliyor.