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Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

2024 yılı için taşıt kredisi almak isteyenler Merkez Bankası'nın faiz kararından önce bankaların sunduğu faiz oranlarına göz attı. 400.000 TL'lik taşıt kredisi için farklı bankalar çeşitli faiz oranları ve ödeme planları sunuyor. İşte bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme detayları.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:04
Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Taşıt kredisi yeni bir araç almak isteyenlerin finansal olarak en çok başvurduğu kredi türlerinden biri. 400.000 TL'lik bir araç kredisi için birçok banka ve finansal kurum 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunuyor. İşte 2024 yılı için 400.000 TL, 36 ay vadeli taşıt kredisi teklifleri.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Akbank: Avantajlı Faiz Oranı ve Uygun Taksitler

Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 24.189,31 TL
Toplam Ödeme: 873.115 TL

Akbank, %3,85 faiz oranı ile dikkat çeken bir taşıt kredisi sunuyor. Aylık taksitler, 24.189,31 TL olarak belirlenmiş olup, toplam ödeme ise 873.115 TL.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Garanti BBVA: Yüksek Miktar, Düşük Faizle

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL

Garanti BBVA, %3,99 faiz oranı ile 400.000 TL'lik taşıt kredisi imkanı sağlıyor. Aylık taksitler 24.757,30 TL, toplam ödeme ise 893.262 TL.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL

İş Bankası da, Garanti BBVA ile benzer faiz oranı ve ödeme planı sunuyor. Aynı faiz oranı ve aylık taksitlerle, 36 ay vade ile taşıt kredisi kullanılabiliyor.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Kuveyt Türk

Kar Payı Oranı: %3,62
Aylık Taksit: 23.268,11 TL
Toplam Ödeme: 839.951 TL

Katılım bankası olan Kuveyt Türk, %3,62 kar payı oranı ile taşıt kredisi veriyor. Bu oran diğer seçeneklere göre daha düşük olduğu için aylık taksitler de 23.268,11 TL ile daha uygun. Toplam ödeme ise 839.951 TL.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Türkiye Finans

Kar Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Alternatif Bank: En Düşük Faiz Oranı ile Kolay Ödeme

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 23.149,07 TL
Toplam Ödeme: 835.366 TL

Alternatif Bank, %3,59 faiz oranı ile diğer bankaların sunduğu seçeneklerden daha uygun bir faiz oranı ile kredi imkanı sunuyor. Bu sayede, aylık taksit tutarı 23.149,07 TL, toplam ödeme ise 835.366 TL.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

TEB: Yüksek Faiz Oranı ile Finansman

Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 25.577,95 TL
Toplam Ödeme: 922.806 TL

TEB, %4,19 faiz oranı ile 400.000 TL taşıt kredisi sunuyor. Bu oranla, aylık taksit 25.577,95 TL ve toplam ödeme 922.806 TL oluyor.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %5,05
Aylık Taksit: 29.222,00 TL
Toplam Ödeme: 1.053.992 TL

Ziraat Bankası, %5,05 faiz oranı ile taşıt kredisi veriyor. Aylık taksitler 29.222,00 TL'ye çıkıyor ve toplam ödeme 1.053.992 TL oluyor.

Sıfır ve 2. el taşıt kredisi faiz oranları yenilendi! 400.000 TL 36 ay vadeli taşıt kredisi taksit ve geri ödeme tablosu

Halkbank

Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 29.395,74 TL
Toplam Ödeme: 1.060.246 TL

Halkbank %5,09 faiz oranı ile 400.000 TL taşıt kredisi imkanı sunuyor. Aylık taksitler 29.395,74 TL ve toplam ödeme 1.060.246 TL olarak belirlenmiş.