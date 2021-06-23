Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Sıfır araçta kampanya! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...
Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu araba olacak vatandaşları oldukça sevindirdi! Günümüzde artık hemen hemen herkesin arabası bulunuyor. Bu araçları alırken dikkat etmeniz gereken pek çok nokta bulunuyor. Eğer bu noktalara dikkat etmeden araba alırsanız, aracınızdan hem verim alamazsınız hem de satmak istediğinizde, aracınız elinizde kalır. 2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor.
Araç firmaları yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıfır araçlarda büyük indirimleri müşterilerine sundu. Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat ve daha pek çok marka uygun kredi fırsatları sunarak sıfır faiz ve acayip indirimler yapıyor. 0 araç alırken heyecanlanıp bazı şeyleri gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ancak aracınızı teslim almadan önce bazı noktalara dikkat etmeniz önemli. Aracı satın almadan önce çok istekli olmayın. Aracı teslim almanız için size randevu versinler.Araçların özelliklerini kesinlikle çok iyi dinleyin. Zaten size kullanma kılavuzu verecekler. Aracınızı teslim alırken, kesinlikle karanlık, kirli ve ıslak ortamlarda teslim almayın. Aydınlık ortamda teslim alırken, baktığınızda gözünüze eksik ya da çizik gelen yer var mı kontrol edin. Bu tür durumlar, araç teslim edilmeden önce kontrol edilir.