Sıfır faiz, 14 marka ve modelde taze indirim duyurusu! Sıfır araçta kampanya! Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat...

Araç firmaları yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıfır araçlarda büyük indirimleri müşterilerine sundu. Nissan, Honda, Renault, Peugeot, Citroen, Skoda, Hyundai, Seat ve daha pek çok marka uygun kredi fırsatları sunarak sıfır faiz ve acayip indirimler yapıyor. 0 araç alırken heyecanlanıp bazı şeyleri gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ancak aracınızı teslim almadan önce bazı noktalara dikkat etmeniz önemli. Aracı satın almadan önce çok istekli olmayın. Aracı teslim almanız için size randevu versinler.Araçların özelliklerini kesinlikle çok iyi dinleyin. Zaten size kullanma kılavuzu verecekler. Aracınızı teslim alırken, kesinlikle karanlık, kirli ve ıslak ortamlarda teslim almayın. Aydınlık ortamda teslim alırken, baktığınızda gözünüze eksik ya da çizik gelen yer var mı kontrol edin. Bu tür durumlar, araç teslim edilmeden önce kontrol edilir.