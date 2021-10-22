Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sıfır araç alacaklar dikkat! En çok satan SUV otomobil modelleri! Honda, Mercedes, Cupra, Mazda SUV otomobil fiyatları…

Sıfır araç alacaklar dikkat! En çok satan SUV otomobil modelleri! Honda, Mercedes, Cupra, Mazda SUV otomobil fiyatları…

Açılımı Sport Utility Vehicle olan ve Türkçe'si spor amaçlı taşıt olan SUV otomobiller yoğun ilgi görüyor ve son zamanlarda popüler hale geldi. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip hafif arazilerde de kolay kullanım ve güvenli yol tutus sağlayan SUV otomobillerden almak isteyenler sıfır araç fiyatlarını araştırır oldu. Ayrıca hangi modeli seçeceğine karar veremeyenler en çok satan SUV otomobil modellerinin hangileri olduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Honda, Mercedes, Cupra, Mazda gibi daha pek çok markanın sıfır SUV otomobil fiyatlarını haberimizde sizler için derledik. İnceleyerek bütçenize ve beklentinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

22.10.2021 23:30 - Son Güncelleme: 22.10.2021 23:30
Sıfır araç alacaklar dikkat! En çok satan SUV otomobil modelleri! Honda, Mercedes, Cupra, Mazda SUV otomobil fiyatları…

Sıfır otomobil almak isteyen ve tercihini geniş, arazilerde de kullanmaya uygun olan araçlardan yana kullanmak isteyenler markaların modellerini ve fiyatlarını inceliyor. 2021 Ekim ayında en çok satan SUV otomobil modellerinin hangileri olduğunu öğrenerek karar verme sürecinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Haberimizde sıfır markaların SUV modellerinin ne kadar satıldığını ve güncel fiyatlarının neler olduğunu haberimizde derledik, inceleyerek bütçeniz için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. İşte SUV otomobil modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır araç alacaklar dikkat! En çok satan SUV otomobil modelleri! Honda, Mercedes, Cupra, Mazda SUV otomobil fiyatları…

Ekim ayında en çok satan Suv otomobiller:

Cupra Formentor VZ

7 adet sattı

Güncel fiyatı: VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive 955.000 ₺

Sıfır araç alacaklar dikkat! En çok satan SUV otomobil modelleri! Honda, Mercedes, Cupra, Mazda SUV otomobil fiyatları…

Mazda CX-5

25 adet sattı

POWER SENSE
Başlangıç fiyatı 362.935,00 ₺

Sıfır araç alacaklar dikkat! En çok satan SUV otomobil modelleri! Honda, Mercedes, Cupra, Mazda SUV otomobil fiyatları…

Mercedes GLA

67 adet sattı

Yeni GLA 200 667.000 TL

Sıfır araç alacaklar dikkat! En çok satan SUV otomobil modelleri! Honda, Mercedes, Cupra, Mazda SUV otomobil fiyatları…

Cupra Formentor

131 adet sattı

1.5 TSI 150 HP DSG

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 550.000 ₺

SON DAKİKA