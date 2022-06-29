SGK'YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!
Birçok iş yerinde yasadışı sigorta girişleri ve maaşların düşük gösterilmesi söz konusu olabilir. Konuyla ilgili olarak SGK tarafından ciddi çalışmalar başlatıldı. Peki, SGK ceza sorgulama nasıl yapılır? SGK para cezası ne kadar? İşte merak edilenler...
29.06.2022 13:25 - Son Güncelleme: 29.06.2022 13:25
Çalışanın ücretini vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olduğundan düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.