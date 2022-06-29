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Haberler Ekonomi SGK'YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

SGK'YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

Birçok iş yerinde yasadışı sigorta girişleri ve maaşların düşük gösterilmesi söz konusu olabilir. Konuyla ilgili olarak SGK tarafından ciddi çalışmalar başlatıldı. Peki, SGK ceza sorgulama nasıl yapılır? SGK para cezası ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
29.06.2022 13:25 - Son Güncelleme: 29.06.2022 13:25
SGK’YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

Bazı iş yerlerinde yasadışı maaşı düşük gösterme ya da sigorta girişi yapmama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. . Bu durumda hemen SGK devreye girerek gerekli cezaları uyguluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında SGK cezaları ne kadarsorusu yer aldı.

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SGK’YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

İŞE GİRİŞ CEZASI NE KADAR?
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

SGK’YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ DÜZELTME CEZASI NE KADAR?
Mahkeme kararıyla denetim personellerinin yaptığı inceleme, soruşturma ve denetim neticesinde Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi'nde belirtilen kazancın eksik ya da yanlış bildirilmesi halinde brüt asgari ücretin 2 katı tutarında ceza ödenir.

SGK’YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

Maaşları düşük olarak göstermeye çalışanlar hakkında hemen soruşturma başlatılıyor ve hapis cezası istemli davalar açılıyor.

SGK’YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

Çalışanın ücretini vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olduğundan düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.

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