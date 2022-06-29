SGK’YA BİLDİRMEYENE 10 BİN TL CEZA! Bu kurallara uymayanlar dikkat! Başınız belaya girebilir! SGK CEZA SORGULAMA EKRANI!

Bazı iş yerlerinde yasadışı maaşı düşük gösterme ya da sigorta girişi yapmama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. . Bu durumda hemen SGK devreye girerek gerekli cezaları uyguluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında SGK cezaları ne kadarsorusu yer aldı.