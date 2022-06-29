16 bin TL'ye kadar destek ödemesi hesaplara yatacak! 18 yaş üzeri PTT'den çekebilir!
Milyonlarca vatandaş için çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. 2022 yılıyla beraber ödeme miktarlarında da artış yaşandı. Peki, destek ödemesi ne zaman? Destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
ELEKTRİK DESTEĞİ 2022'DE NE KADAR?
2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenmişti.
Evde yaşayan kişi sayısı Yardım tutarı TL
1-2 kişi 103 lira
3 kişi 137 lira
4 kişi 171 lira
5 kişi 206 lira
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı
Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı
Çoklu Doğum Yardım Programı
Kronik Hastalık Yardım Programı
Engelli Aylıkları
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
65 yaş üstü muhtaç kişiler
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Başvurusu kabul edilenler, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" sözlerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini belirtti.
SÜT PARASI (EMZİRME ÖDENEĞİ) NEDİR?
Süt yardımı, 2015 yılından sonra doğum yapan anneler adına verilen maddi destek yardımıdır. Süt parası halk arasında emzirme ödeneği olarak da biliniyor. Bütün annelere yapılan süt yardımının çerçevesi ilgili kurum ve bakanlık tarafından çerçevelen bir şekilde uygulanıyor. Devlet tarafından; çalışan annelere veya eşi sigortalı olmayan çalışan babalara ödenen süt parası yardımı, bir defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıktan sonra veriliyor.
SÜT PARASI KİMLERE ÖDENİR?
4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme ödeneği desteğinden yararlanabiliyor. Süt parasından bütün anneler yararlanamaz. Sadece SSK'lı olarak çalışan annelere ya da SSK'lı olarak çalışan babaların çalışmayan eşlerine yapılır.
SÜT PARASI NASIL ALINIR?
- Annelere yapılan süt parası ödemeleri, sadece bir defaya mahsus bir şeklide veriliyor.
- SSK'lı olarak çalışan kadınlar ya da SSK'lı erkeklerin çalışmayan eşleri adına, emzirme ödeneği hazırlanıyor.
- 4A ve 4B sigortalılar ya da sigortalıların eşleri, emzirme ödeneğinden yararlanabilir.
- 2015 yılından itibaren verilmeye başlanan süt parası 2015 yılından sonra doğan çocukların her biri için ayrı olacak şeklide ödemesi yapılır.
2022 DEVLET ÇEYİZ PARASI NE KADAR?
Katılımcının devlet katkısına hak kazanması için; Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması ile yukarıda açıkladığımız şekilde hesabını işletmesi gerekmektedir.
Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Buna göre düzenli ödeme süresi;
36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının %20'sidir; ancak ödenecek tutar 11.840,63 Türk lirasını geçmemektedir.
48 ile 59 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının %22'sidir; ancak ödenecek tutar 13.662,26 Türk lirasını geçmemektedir.
60 ay ve üzeri olanlar için hesaptaki birikim tutarının %25'idir; ancak ödenecek tutar 16.394,72 Türk lirasını geçmemektedir.
Evlenmek isteyen gençler bu hesabı ayrı ayrı açarak toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler.
RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?
Rapor parası kişilerin aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünüyor. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılıyor.
Bu çıkan sonuç ayakta tedavi olunmuş ise 2 ile çarpılıp üçe bölünüyor. Yapılan bu işlemler ile rapor parası hesaplanmış olur. Ayrıca kişiler e-Devlet sistemine giriş yaparak rapor paralarını sorgulayabiliyorlar.
RAPOR PARASI NEREDEN ALINIR?
Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir.
RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI
Rapor parası diğer adı ile iş görmezlik ödeneği alınması için bazı şartlar gerekiyor. İlk olarak iş görmezlik raporu alınan tarihten 1 yıl önceki tarih içerisinde en az 90 gün prim yatırılması gerekiyor. 1 veya 2 gün gibi kısa sürelerde rapor alınmış ise Sosyal Güvenlik Kurumu iş görmezlik, rapor parası ödenmiyor.
Bunlar dışında alınan raporda mutlaka bir hastalık teşhisi bulunması gerekiyor. Eğer raporda bir hastalık teşhisi bulunmuyor ise SGK çalışana para ödemesi yapılmamaktadır. Bunlar ile birlikte çalışanın iş görmezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirdiğine de dikkat etmesi gerekir. Bunun sebebi iş görmezlik raporu alınan hastane kendisine yakın bir sosyal güvenlik kurumuna yapmasıdır. İş görmezlik ödeneğinin alınabilmesi için kişilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılmasına da dikkat etmelidir.