16 bin TL’ye kadar destek ödemesi hesaplara yatacak! 18 yaş üzeri PTT’den çekebilir!

SÜT PARASI (EMZİRME ÖDENEĞİ) NEDİR?

Süt yardımı, 2015 yılından sonra doğum yapan anneler adına verilen maddi destek yardımıdır. Süt parası halk arasında emzirme ödeneği olarak da biliniyor. Bütün annelere yapılan süt yardımının çerçevesi ilgili kurum ve bakanlık tarafından çerçevelen bir şekilde uygulanıyor. Devlet tarafından; çalışan annelere veya eşi sigortalı olmayan çalışan babalara ödenen süt parası yardımı, bir defaya mahsus olmak üzere doğum yaptıktan sonra veriliyor.

SÜT PARASI KİMLERE ÖDENİR?

4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalardan dolayı aylık alan anneler ve babalar emzirme ödeneği desteğinden yararlanabiliyor. Süt parasından bütün anneler yararlanamaz. Sadece SSK'lı olarak çalışan annelere ya da SSK'lı olarak çalışan babaların çalışmayan eşlerine yapılır.

SÜT PARASI NASIL ALINIR?

- Annelere yapılan süt parası ödemeleri, sadece bir defaya mahsus bir şeklide veriliyor.

- SSK'lı olarak çalışan kadınlar ya da SSK'lı erkeklerin çalışmayan eşleri adına, emzirme ödeneği hazırlanıyor.

- 4A ve 4B sigortalılar ya da sigortalıların eşleri, emzirme ödeneğinden yararlanabilir.

- 2015 yılından itibaren verilmeye başlanan süt parası 2015 yılından sonra doğan çocukların her biri için ayrı olacak şeklide ödemesi yapılır.