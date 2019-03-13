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SGK'dan prim iadesi nasıl alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları neler?

Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş yaş ve prim şartlarını yerine getirmek için çalışıyor. Ancak bu durum her zaman mümkün olmuyor. Belirli şartları taşıyanlar SGK'ya ödedikleri primleri iade alabiliyor. Yaş şartını yerine getirip de prim sayısını dolduramayan vatandaşlar isterse SGK'dan primlerini talep edebiliyor. Ayrıca maaşı yüksek olan ve birden fazla yerde çalışanlar da bu imkandan faydalanabiliyor. Peki SGK'dan prim iadesi nasıl talep edilir? Kimler SGK'dan primlerini iade alabilir? İşte SGK'dan prim iadesi alma şartları...

13.03.2019 10:41 - Son Güncelleme: 13.03.2019 10:41
SGK'dan prim iadesi nasıl alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları neler?

Sigorta primlerinin iadesi, okuyucuların merak ettiği konuların başında geliyor. Kimileri, emekli olamadığından, yatırdığı primleri geri alıp alamayacağını soruyor, kimileri primlerini geri almak istediğini belirtiyor, kimileri de fazla ödediği primlerin iade edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

SGK'dan prim iadesi nasıl alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) prim iadesi talep edilebilir, SGK da prim iadesi yapabilir. Tabii bunun belli şartları var.

SGK'dan prim iadesi nasıl alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları neler?

Öncelikle şunu belirteyim, '10 yıl prim ödedim, geri almak istiyorum' diye bir şey söz konusu değil. Çünkü sosyal güvenlik mevzuatı, çalışanların istediği zaman primlerini iade almalarına imkan tanımıyor.

SGK'dan prim iadesi nasıl alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları neler?

Belirttiğim gibi, prim iadesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Birincisi, emeklilikle ilgili. Emekli olamayanlar primlerini iade alabilir ki, buna toptan ödeme deniyor.

SGK'dan prim iadesi nasıl alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları neler?

Malum, emeklilik için üç şartın yerine getirilmesi gerekiyor; belirli bir yaşı tamamlamak, belirli bir süre SGK'ya prim ödemiş olmak ve belirli süre sigortalı çalışmak. Bu üç şartı yerine getiren emekli olabiliyor ve emekli aylığı almaya hak kazanıyor.

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