SGK'dan prim iadesi nasıl alınır? SGK'dan prim iadesi alma şartları neler?

Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş yaş ve prim şartlarını yerine getirmek için çalışıyor. Ancak bu durum her zaman mümkün olmuyor. Belirli şartları taşıyanlar SGK'ya ödedikleri primleri iade alabiliyor. Yaş şartını yerine getirip de prim sayısını dolduramayan vatandaşlar isterse SGK'dan primlerini talep edebiliyor. Ayrıca maaşı yüksek olan ve birden fazla yerde çalışanlar da bu imkandan faydalanabiliyor. Peki SGK'dan prim iadesi nasıl talep edilir? Kimler SGK'dan primlerini iade alabilir? İşte SGK'dan prim iadesi alma şartları...

13.03.2019 10:41 - Son Güncelleme: 13.03.2019 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





