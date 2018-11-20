SGK'dan milyonları ilgilendiren müjde! SGK prim borçlarını kimler yapılandırabilir?
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) geçen sene çıkarılan torba kanunla getirilen "uyumlu" mükelleflerin, son bir yıl içindeki borcunun taksitlendirilmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntılarını belirledi. Bakan Selçuk tarafından açıklanan ayrıntılara göre işverenlerin12 ayı geçmeyen borçları taksitlendirilecek. 500 bine kadar olan borçlarda teminat aranmayacak ve 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sunulacak. İşte detaylar...
Bakan Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğini ifade etti ve düzenlemeden yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ne şekilde yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak."
500 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇTA TEMİNAT ARANMAYACAK
Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise "çok zor durum" halinin inceleneceğini belirten Bakan Selçuk, "Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler" açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "500.000 TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak"