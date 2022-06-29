SGK ve BAĞKUR’DAN MÜJDE! 750-2500 TL hesaplara yatacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi...

TEB'DEN EMEKLİLERE 2.750 TL

TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2.750 TL'ye varan promosyon sunuyor. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2.750 TL'ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.