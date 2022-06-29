SGK ve BAĞKUR'DAN MÜJDE! 750-2500 TL hesaplara yatacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi...
Promosyon ödemesi kapsamında bankalardan verilecek miktarlar merak ediliyor. 2022 emekli promosyon ücretleri bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, 2022 emekli promosyon ücretleri ne kadar? Akbank emekli promosyon 2022 ne kadar? Ziraat Bankası promosyon 2022 ne kadar? İşte merak edilenler...
2022 EMEKLİ PROMOSYON MİKATARLARI NE KADAR?
2022 emekli promosyon miktarları oldukça merak edildi. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte birçok banka tarafından verilen promosyon miktarları;
HALKBANK
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
TEB'DEN EMEKLİLERE 2.750 TL
TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 2.750 TL'ye varan promosyon sunuyor. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2.750 TL'ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca TEB'e davet ettikleri ve maaşını TEB'e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.
ING'DEN EMEKLİLERE TOPLAMDA 3.750 TL
ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca, 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor.
İŞ BANKASI
2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL.