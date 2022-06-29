Asgari ücret son dakika 2022! %50'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak? Gözler komisyonda...
Asgari ücrete ek zam yolda... Milyonların gözü asgari ücret tutarına yapılacak olan düzenlemede. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmalar bu hafta içerisinde tamamlanacak. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Gözler ek zam ile yeniden belirlenecek olan asgari ücret tutarında.
29.06.2022 00:36 - Son Güncelleme: 29.06.2022 00:45
HEM ASGARİ ÜCRETLİNİN HEM DE İŞVERENİN KORUNACAĞI BİR DÜZENLEME YAPILACAK
Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) da asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacak.