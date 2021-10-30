SGK uyardı, tespit edilirse primler yanıyor, emeklilik iptal ediliyor! Dikkat emekliliğiniz yanabilir! 7 yıl kuralı...

Emeklilik herkesin hayalidir ve sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, gün sayısını ve yaş şartının tamamlanması durumunda emekli olunabiliyor. Bazı vatandaşlar yasal olmayan işlere karışıyor ve emekli olabilmek amacıyla düzmece sigorta işlerine kalkışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bunu tespit ettiğinde hem ödenen primleri hem de emekliliği yakıyor. Emekli maaşları ödenmeye başladıysa da faiziyle geri alınıyor. Sigortalılıkta 7 yıl kuralına dikkat edilmesi gerekiyor. İşte tüm detaylar…