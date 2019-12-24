SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı açıklaması! Emeklilere büyük müjde geldi
SGK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı vatandaşlar tarafından oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. 13 milyon emekli yapılacak olan zamlara kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Zira maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek. Bu bağlamda milyonlarca emeklinin gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıl sonu enflasyon oranına kilitlendi. Fakat bunun yanı sıra promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. SSK, emekli sandığı ve BAĞ-KUR emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı gelmiş olup 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt edenlere promosyon ödenecek.
SGK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı açıklaması yapıldı. Emekli maaş zammı için artık sayılı günler kaldı. SGK, SSK ve Bağkur emeklileri zam oranlarını büyük bir heyecanla bekliyor. TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı; TÜFE'de enflasyon yüzde 5.71 oldu. Buna göre de memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Enflasyon oranı yüzde 5'i aştığı için de fark, yüzde 0.71 oldu. Emekli maaşlarına ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam yapılırsa maaşlar oldukça artacak. Peki SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ne kadar? Milyonlar bekliyordu peş peşe açıklandı
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Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler meydana geliyor. Buna göre SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı geldi. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler bu promosyondan yararlanabilecek. Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeli. Bu durumda aradan geçen süreye göre hakedilen promosyon tutarı hesaplanır, kalan kısım maaştan düşülür. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş olur.
TABAN VE TAVAN MAAŞ TUTARLARI ARATACAK
En yüksek emekli maaşı aylığı alanlar yani maaşı 5 bin 660 TL olan emeklilerin maaşları da yüzde 8,49'luk oranla 6 bin 139 TL'ye yükselecek. Bunun yanı sıra yapılacak olan yüzde 4 zam ile birlikte bu tutar artacak olup ödenecek en yüksek maaş 6 bin 385 TL'ye çıkacak. Sosyal Güvenlik Uzmanlarının belirttiği üzere yeni yılda emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 8 oranında artış gösterecek. Yüzde 8'lik artış ise emekli maaşlarında yaklaşık 500 TL artışa sebep olabilir.