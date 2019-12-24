SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı açıklaması! Emeklilere büyük müjde geldi

SGK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı vatandaşlar tarafından oldukça yoğun bir şekilde araştırılıyor. 13 milyon emekli yapılacak olan zamlara kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Zira maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek. Bu bağlamda milyonlarca emeklinin gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıl sonu enflasyon oranına kilitlendi. Fakat bunun yanı sıra promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. SSK, emekli sandığı ve BAĞ-KUR emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı gelmiş olup 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt edenlere promosyon ödenecek.

24.12.2019 09:51 - Son Güncelleme: 24.12.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





