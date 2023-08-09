SGK-SSK, Bağkur'luya %31 intibak zammı tablosu geldi! 2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada! Emekliye 7.500 + %5 ek ödeme! Taban 8.900 TL... 

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Türkiye'de emeklilik sistemindeki reformlar, önümüzdeki dönemde hükümet ve ilgili kurumlar tarafından ele alınacak en önemli meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu reformlar, emeklilere daha iyi yaşam koşulları sağlama amacını taşıyor ve bunların içinde en dikkat çekici olanlardan biri de intibak düzenlemesi.