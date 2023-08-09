SGK-SSK, Bağkur'luya %31 intibak zammı tablosu geldi! 2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada! Emekliye 7.500 + %5 ek ödeme! Taban 8.900 TL... 

İntibak yasası, 2000 öncesinde emekli olanlar ile 2000 sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmayı ve emeklilik primlerini dengelemeyi amaçlayan bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme, 2000 sonrası emeklilerin şartlarını iyileştirerek, emekli maaşlarında yaşanan farklılıkları azaltmayı amaçlıyor.
Türkiye'de emeklilik sistemindeki reformlar, önümüzdeki dönemde hükümet ve ilgili kurumlar tarafından ele alınacak en önemli meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu reformlar, emeklilere daha iyi yaşam koşulları sağlama amacını taşıyor ve bunların içinde en dikkat çekici olanlardan biri de intibak düzenlemesi.
İntibak düzenlemesi, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayarak emekli maaşlarında artış sağlamayı hedefliyor.
Kadınlara yaş ve prim desteği sağlanması, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünün azaltılması gibi adımlar, emeklilikle ilgili reformların bir parçası olarak gündemde yer alıyor. Bu adımlarla birlikte emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve mali güvencelerinin artırılması amaçlanıyor.