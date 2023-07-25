SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

SGK-SSK, Bağkur'luya %30 intibak zammı tablosu geldi! 2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL...

Emekliler Temmuz ayıyla beraber yeni maaşlarına kavuştu. Bu kapsamda emekliye %25 oranında zam yapıldı. Bu gelişmeler sonrasında intibak yasası gündeme geldi. İntibak yasasıyla beraber 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasındaki fark giderilecek ve primler böylece eşitlenmiş olacak. Peki, 2023 intibak yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? İntibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 19:57 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 19:57
SGK-SSK, Bağkur’luya %30 intibak zammı tablosu geldi! 2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL... 1

Emekliler arasında uzun süredir merakla beklenen intibak yasası talepleri, sonunda önemli bir adım olarak gündeme gelmeye başladı. Bu düzenleme, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor ve emekli maaşlarında artış sağlayarak emekli aylığı farklılıklarını gidermeyi amaçlıyor. Peki, intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...

SGK-SSK, Bağkur’luya %30 intibak zammı tablosu geldi! 2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL... 2

Türkiye'de emeklilikle ilgili reformlar, önümüzdeki dönemde hükümet ve ilgili kurumlar tarafından gündeme alınmış önemli konular arasında yer alıyor. Bu reformlar, emeklilere daha iyi bir maddi destek sağlamayı hedefliyor ve aralarında en çok merak edilen konulardan biri de intibak düzenlemesi.

SGK-SSK, Bağkur’luya %30 intibak zammı tablosu geldi! 2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada yer alacak! Emekliye 7.500 + 1.400 TL ilave ödeme! Taban 8.900 TL... 3

İntibak düzenlemesi, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayarak emekli maaşlarında artış sağlamayı hedefliyor.

SON DAKİKA