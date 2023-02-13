SGK-SSK, Bağkur YATTI MI? 4C Emekli Sandığı maaşları erken yatacak mı? İşçi emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı 4A-4B-4C MAAŞ TAKVİMİ 2023!
Emekli maaşları ödeme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı emekli maaşları hakkında açıklama yapıldı. Yurdu derinden sarsan Kahramanmaraş depremi nedeniyle emekli aylıkları erkene çekildi. Peki, SGK-SSK, Bağkur YATTI MI? 4C Emekli Sandığı maaşları erken yatacak mı? İşçi emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası emekli maaş ödeme tarihi güncellendi. Çalışma Bakanlığı, emeklilerin Şubat ayı maaş ödemelerinin erkene çekildiğini duyurdu. Peki, SGK-SSK, Bağkur YATTI MI? 4C Emekli Sandığı maaşları erken yatacak mı? İşçi emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı 4A-4B-4C MAAŞ TAKVİMİ 2023!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri sonrasında emekli maaşları ödeme tarihlerinde güncellemeye gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihini öne çektiğini duyurdu.
"Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.
SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta; 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta; 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecektir. Bağ-Kur aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta; 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar ise 17 Şubat'ta ödenecektir" denildi.