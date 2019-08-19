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Emekliye ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Tüm emeklilere maaşının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 56 ile 226 lira arasında değişiyor. Peki oranın yüzde 8-9'a çıkarılması ile ek ödemeler ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

19.08.2019 07:47 - Son Güncelleme: 19.08.2019 07:47
Emekliye ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor.

Emekliye ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında oluyor.

Emekliye ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Burada bir gelir sınırı bulunuyor.

Emekliye ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

Bu yılın ikinci yarısı için bu sınır bin 298 lira 54 kuruş.

Emekliye ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?

Yani maaşı bin 298 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor.

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