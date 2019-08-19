Emekliye ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarı ne kadar olacak?
Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Tüm emeklilere maaşının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 56 ile 226 lira arasında değişiyor. Peki oranın yüzde 8-9'a çıkarılması ile ek ödemeler ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
19.08.2019 07:47
- Son Güncelleme: 19.08.2019 07:47
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