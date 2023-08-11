SGK-SSK, Bağ-kur'luya %35 maaş tablosu netleşti! Taze hesaplama yapıldı 9.877 TL zamlı ödeme!

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için müzakereler başlıyor! 6.5 milyon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müzakere edilecek tekliflerin arasında memurlara kira yardımı ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi verilmesi, doğum, evlenme ve ölüm yardımlarının artırılması, kreş desteği, aile yardımının yükseltilip memur emeklilerine de yansıtılması konuları başı çekiyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararı merakla beklenirken, Ocak ayında belirlenecek artışa eklenecek enflasyon farkı için de ipuçları bulunuyor. İşte detaylar...
Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması bekleniyor. Hükümetin ikinci teklifi de 17 Ağustos'ta sunması planlanıyor.
ZAM TEKLİFLERİ BELLİ OLDU
Teklif merakla beklenirken, memur konfederasyonlarının zam teklifleri belli. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu.