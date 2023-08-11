SGK-SSK, Bağ-kur'luya %35 maaş tablosu netleşti! Taze hesaplama yapıldı 9.877 TL zamlı ödeme!

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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için müzakereler başlıyor! 6.5 milyon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müzakere edilecek tekliflerin arasında memurlara kira yardımı ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi verilmesi, doğum, evlenme ve ölüm yardımlarının artırılması, kreş desteği, aile yardımının yükseltilip memur emeklilerine de yansıtılması konuları başı çekiyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararı merakla beklenirken, Ocak ayında belirlenecek artışa eklenecek enflasyon farkı için de ipuçları bulunuyor. İşte detaylar...