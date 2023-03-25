SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! EYT, SSK, Bağkur'lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti!
Emeklilere en az 7.500 TL maaş müjdesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Zamlı maaşların ve ikramiyelerin bayram öncesinde emeklilere ödenmesi planlanıyor. Peki, emeklilere zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar.
25.03.2023 10:10 - Son Güncelleme: 25.03.2023 10:10
Emeklilere 7.500 TL maaş müjdesi geldi. Ardından bayram ikramiyelerinin de 2.000 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. Bu gelişmelerle birlikte zamlı ödemelerin ne zaman hesaba geçeceği merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni emekli maaşlarını kimler alacak? İşte ödeme takvimi hakkında detaylar...