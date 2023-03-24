EYT'de 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası torba yasaya girecek mi? 2023 Bağkur tescil affı gelecek mi? 2925 Tarım Sigortası, çiftçi Bağkur EYT primi ne kadar?
EYT yasası gündemde sıklıkla yer arıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıların kapsama alındığı EYT düzenlemesi için merak edilen bazı hususlar bulunuyor. Özellikle Tarım sigotası olanlar ve Bağkur tescili bulunmayanlar EYT yasasından yararlanıp yararlanamayacağını araştırıyor. Peki, EYT'de 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası torba yasaya girecek mi? 2023 Bağkur tescil affı gelecek mi? 2925 Tarım Sigortası, çiftçi Bağkur EYT primi ne kadar? İşte merak ediler...
EYT yasası hakkında merak edilen bazı detaylar bulunuyor. Özellikle 5000 prim, staj sigortası, 3600'den kısmi emeklilik şartlarının EYT yasasına eklenip eklenmeyeceği hakkında araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, SGK destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının yer alıp almayacağı merak ediliyor. İşte son gelişmeler haberimizde...
HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.