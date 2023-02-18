SGK o kişilere 37.300 TL'lik toplu ödeme yapacak Kimliğiyle gelen parasını hemen alıyor! 90 gün şartı var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor. Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor. Asgari ücretin 8.506 TL olmasıyla birlikte yeni ödeme tutarları da arttı.