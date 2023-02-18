SGK o kişilere 37.300 TL'lik toplu ödeme yapacak! Kimliğiyle gelen parasını hemen alıyor! 90 gün şartı var!
Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri arasında doğum izin parası yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan annelere doğum izin parası adı altında bir ödeme yapıyor. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu. Ödemeye dair merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
18.02.2023 09:26 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:26
SGK o kişilere 37.300 TL'lik toplu ödeme yapacak Kimliğiyle gelen parasını hemen alıyor! 90 gün şartı var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor. Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor. Asgari ücretin 8.506 TL olmasıyla birlikte yeni ödeme tutarları da arttı.