SGK girişi o tarihten önce olanlara müjde! O gruba girenler en az 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyorlar!

Emekli maaşınızı artırmak için 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.

Emekliliğinizi son bir iki yılda değil en az 10 yıl önceden planlamaya çalışın. Ayrıca iki farklı yerde sigortalı olanların emekli maaşı daha yüksek olur.