SGK girişi o tarihten önce olanlara müjde! O gruba girenler en az 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyorlar!
SGK emekli ücretini hesaplarken prim gün rakamına ve hasılatınıza dikkat ediyor. Bu bağlamda emekli ücretini artırmak için prim ödeme gün sayınız ve sizin için sigortaya bildirilen temel hasılat yüksek olmalı. Yüksek emekli ücretinin nasıl alındığı incelenen mevzular arasında yer alıyor. Yüksek emekli ücreti almak için ne yapmalı Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik, prim gününü dolduran herkesin kazandığı bir haktır. Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini merak ediyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek çalışmanın temelinden başlıyor olsa da sağlanması gereken bazı şartlar bulunuyor.
Çalışırken SGK'ya bildirilen prim emeklilik maaşı için çok önemli. Asgari ücretten prim ödenmesi durumunda, çalışanın emekli maaşı yılda 20.30 lira azalıyor. 2008'den sonra 10 yıl çalışan 200-300 lira daha az maaş alıyor. Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almak için yapılması gerekenler araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli aylığını artırmak için ayrıntılar çok önemli. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.
ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ
SGK, emekli maaşını hesaplarken aylık esas kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazanca dikkat ediyor. Esas kazançlar belirlenirken sadece düzenli ödenen maaşa bakılmıyor. İkramiyeler, primler, verilen nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik veya özel sağlık sigortası primlerinin belirli oranları bile ileride emekli maaşına etki yapıyor.
FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığını artırmak için ayrıntılar çok önemli. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.
Emekli maaşınızı artırmak için 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, zorunlu Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.
Emekliliğinizi son bir iki yılda değil en az 10 yıl önceden planlamaya çalışın. Ayrıca iki farklı yerde sigortalı olanların emekli maaşı daha yüksek olur.
Son 3.5 yıl hesabı İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10.705 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 20-30 lira artar. Bir başka deyişle 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800-1000 lira arasında artış meydana gelir. Bu da emekli maaşını artırmanın bir başka yolu olarak belirtiliyor.