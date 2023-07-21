SSK, Bağkur'a %10 ek zam tablosu değişti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...
Ocak zammının ardından Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli, memurlar araştırmalarına devam ediyor. Tüm emekli ve memurun maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İlk zamlı ödemeleri memurlar ve SSK emeklileri aldı. Memur maaş farkı için de geri sayım başladı. 8.077 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı ek bordro ile verilecek. Peki, emekliye seyyanen zam var mı? SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...
21.07.2023 06:40 - Son Güncelleme: 21.07.2023 08:08
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, ödemelerini almaya başlarken, Bağkur emeklileri için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bağkur emeklilerinin ödemeleri ise ayın 25'inde gerçekleşecek. Bu zam haberleri arasında en çok merak edilen grup ise memur emeklileri. Onlar da fark ödemelerini merakla bekliyorlar. Bazıları 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana ise en az 1.975 TL fark verilecek. Peki, kim, ne kadar alacak? Ek zam gelecek mi? İşte detaylar...
Son dakika haberlerine göre; emekli ve memur maaşları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Temmuz zammı tutarlarının kesinleşmesi sonrası 'Memur maaş farkı ne zaman yatacak, seyyanen zam' ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı.