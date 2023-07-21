SSK, Bağkur'a %10 ek zam tablosu değişti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, ödemelerini almaya başlarken, Bağkur emeklileri için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bağkur emeklilerinin ödemeleri ise ayın 25'inde gerçekleşecek. Bu zam haberleri arasında en çok merak edilen grup ise memur emeklileri. Onlar da fark ödemelerini merakla bekliyorlar. Bazıları 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana ise en az 1.975 TL fark verilecek. Peki, kim, ne kadar alacak? Ek zam gelecek mi? İşte detaylar...