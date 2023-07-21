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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'a %10 ek zam tablosu değişti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

SSK, Bağkur'a %10 ek zam tablosu değişti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

Ocak zammının ardından Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli, memurlar araştırmalarına devam ediyor. Tüm emekli ve memurun maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İlk zamlı ödemeleri memurlar ve SSK emeklileri aldı. Memur maaş farkı için de geri sayım başladı. 8.077 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı ek bordro ile verilecek. Peki, emekliye seyyanen zam var mı? SSK, Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.07.2023 06:40 - Son Güncelleme: 21.07.2023 08:08
SSK, Bağkur’a %10 ek zam tablosu netleşti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, ödemelerini almaya başlarken, Bağkur emeklileri için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bağkur emeklilerinin ödemeleri ise ayın 25'inde gerçekleşecek. Bu zam haberleri arasında en çok merak edilen grup ise memur emeklileri. Onlar da fark ödemelerini merakla bekliyorlar. Bazıları 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana ise en az 1.975 TL fark verilecek. Peki, kim, ne kadar alacak? Ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur’a %10 ek zam tablosu netleşti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

Son dakika haberlerine göre; emekli ve memur maaşları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Temmuz zammı tutarlarının kesinleşmesi sonrası 'Memur maaş farkı ne zaman yatacak, seyyanen zam' ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı.

SSK, Bağkur’a %10 ek zam tablosu netleşti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

Memurlara, yüzde 17,55 oranındaki artış maaşlara yansıtılırken 8.077 TL'lik seyyanen artış ve 14 günlük maaş farkları ek bordro ile ödenecek.

SSK, Bağkur’a %10 ek zam tablosu netleşti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

SIRA MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNDE

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber memur zammı yüzde 17,55 olarak belirlendi. Buna ilaveten 3,7 memura 8077 TL seyyanen zam verilmesi kararlaştırıldı. Memur emeklisi ise yüzde 7,45 ek zam aldı.

SSK, Bağkur’a %10 ek zam tablosu netleşti! En düşük 7.500 TL alan emekliye 9.375 TL kök aylık! 8.077 seyyanen zam, %70 oranla intibak...

Memurlar 15 Temmuz'da yüzde 17,55 zamlı maaşlarını aldı.

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