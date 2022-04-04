SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! 18-65 yaş arası genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! Tek tıkla sorgula hemen al!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet doğrultusundan verdiği destekler artıyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi detaylı hallerde tespit edilen vatandaşlara sağlanan kişilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek fazlası binlerce vatandaşlar doğrultusundan bilinmese de müracaat yapan ve müracaatı onaylanan yüz binlerce şahsa ödemeler hemen veriliyor.