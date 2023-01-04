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Haberler Ekonomi SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Soruları neredeyse her gün çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Senelerce çalışıp emekli olmak isteyenler hangi tarihte emekli olacağını merak ederek hesaplama yöntemlerini arıyor. Ocak zammının belli olmasıyla birlikte maaş hesaplama yolları merak ediliyor. İşte 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

takvim.com.tr
04.01.2023 16:51 - Son Güncelleme: 04.01.2023 16:51
SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e-Devlet portalından yapabilirsiniz. Bu noktada gerekli şartları yerine getirmiş vatandaşlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusunu araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu çalışanların emeklilik maaşı hesaplaması detayları ile birlikte e-devlet üzerinden yanıt buluyor. Ocak zammıyla birlikte zam hesabına haberimizde yer verdik...

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SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 oldu. Başkan Erdoğan dün emekli ve memura zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak "refah payı" müjdesi vermişti. Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurarak emekli ve memurlara büyük bir müjde verdi.

SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

REFAH PAYI ARTTI
Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Düzenlemenin Meclis'e sevk edilerek bu ayki ödemelere yetiştirilmesi bekleniyor.

SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

EK ÖDEME DE DEĞİŞİYOR
Emekli aylıklarındaki artış ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Bu ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağından artacak.

SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTTI
Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 3500 liradan 5500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

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