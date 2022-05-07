En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...
Milyonlarca birey asgari ücrete 2. bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Büyük bir heyecanla beklenilen asgari ücrete ek zam hususu ile alakalı çoğu açıklama yapıldı. Bilindiği üzere 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile alakalı son açıklama da geldi. Genellikle Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla asgari ücrete zam gelecek mi sorusu merak edildi. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi, asgari ücret ek zam olacak mı? İşte merak edilenler!
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam açıklamalarına çevrildi. İşçiler de Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte "Asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Son dakika açıklamalar gelmeye başladı. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi, asgari ücret ek zam olacak mı? İşte merak edilenler!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdiklerini belirten Erdoğan, "İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık" dedi.