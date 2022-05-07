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Haberler Ekonomi En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

Milyonlarca birey asgari ücrete 2. bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Büyük bir heyecanla beklenilen asgari ücrete ek zam hususu ile alakalı çoğu açıklama yapıldı. Bilindiği üzere 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile alakalı son açıklama da geldi. Genellikle Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla asgari ücrete zam gelecek mi sorusu merak edildi. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi, asgari ücret ek zam olacak mı? İşte merak edilenler!

07.05.2022 12:13 - Son Güncelleme: 07.05.2022 12:13
En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam açıklamalarına çevrildi. İşçiler de Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte "Asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Son dakika açıklamalar gelmeye başladı. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi, asgari ücret ek zam olacak mı? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

Asgari ücrete ek zam konusu milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. Son olarak Başkan Erdoğan Asgari ücret 2022 için dikkat çeken açıklamada bulunmuş ve "Asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde arttırdık" ifadelerine yer vermişti.

En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

Bu noktada, "Asgari ücret ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte asgari ücret ek zam ile ilgili son durum.

En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması geldi. Bütün işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Başkan Erdoğan, işçileri enflasyon karşısında ezdirmeme konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

En düşük 995 TL... Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdiklerini belirten Erdoğan, "İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık" dedi.

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