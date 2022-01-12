Salgın dünyaya enerji darbesi vurdu! Elektrik fiyatları Avrupa’da 4 kat artarak zirveyi gördü

AVRUPA'DA ZİRVEYİ ALMANYA ÇEKİYOR

Güncel enerji fiyatlarının yer aldığı ElectricRate platformu verilerine göre, geçen yıl haziranda 13,7 dolar sent olarak ölçülen konutlarda bir kilovatsaat elektriğin fiyatı mevcut durumda 14,2 dolar sente yükseldi.

Söz konusu dönemde, elektrik fiyatları Portekiz'de yüzde 23, Japonya'da yüzde 14, Almanya'da yüzde 9, Avustralya'da yüzde 7, Belçika'da yüzde 6 ve İngiltere'de yüzde 4 arttı.