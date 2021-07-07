Sahibinden ikinci el otomobilde kritik süreç! Faizler düşecek mi? Piyasa hareketleniyor...
Koronavirüs salgınının azalan etkisi ve yaz aylarıyla beraber artan seyahat isteği, ikinci el otomobil piyasasının hızlanmasına neden oldu. Sektör temsilcileri de yaz döneminde ikinci el pazarının hız kazandığına dikkat çekerek, "Bekleyen alıcılar harekete geçecek" dedi. İşte ikinci el araç piyasasında son durum...
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ikinci el otomobil sektörünü değerlendirdi. İkinci el otomobil pazarının son 7 ayın 6 ayını düşüşle geçirdiğini ifade eden Erkoç, temmuz itibariyle normalleşmenin ve aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla piyasada hareketliliğin de başladığını belirtti.
HIZ KAZANIR
Erkoç yaptığı açıklamada "Mayıs ayında yüzde 20.8 kayıpla 302 bin adede gerileyen pazar, ilk 5 ayı yüzde 24.8 kayıp ve 1 milyon 772 bin 105 adet ile geçti. Aynı şekilde hafif ticari araç 2. el pazarı da mayıs ayında yüzde 15.26 kayıpla 84 bin 430 adet olurken, ilk 5 ayın sonunda kayıp yüzde 11.71 ile 541 bin 478 adette kaldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre yaz döneminde genelde ikinci el araç ticaretinin de hız kazandığını söyleyen Erkoç, "Salgın hastalıktan dolayı insanlarımız zor günler geçirdi, memleketine ya da tatile gitmek isteyen olacaktır. Yola gidecekleri için imkanları dahilinde otomobillerini değiştirirler, böylece ticaret de hız kazanmış olur.