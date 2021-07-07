Sahibinden ikinci el otomobilde kritik süreç! Faizler düşecek mi? Piyasa hareketleniyor...

HIZ KAZANIR

Erkoç yaptığı açıklamada "Mayıs ayında yüzde 20.8 kayıpla 302 bin adede gerileyen pazar, ilk 5 ayı yüzde 24.8 kayıp ve 1 milyon 772 bin 105 adet ile geçti. Aynı şekilde hafif ticari araç 2. el pazarı da mayıs ayında yüzde 15.26 kayıpla 84 bin 430 adet olurken, ilk 5 ayın sonunda kayıp yüzde 11.71 ile 541 bin 478 adette kaldı.