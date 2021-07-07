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Fişek gibi yerinden fırlayacak! Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları

Rekabet patladı! Belirli tarihler aralığında kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Bu minvalde de binlerce kişi bankalar tarafından kendisine özel sunulan teklifleri öğrenmek istiyor. Çeşitli dönemlerde faizleri değiştiren bankalar bunları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Aynı zamanda yeni kampanyalar ise dikkatleri revaçta oluyor. Müşteri kazanmak isteyenler bankalar çeşitli fırsatlarını duyurdu. Bankalar Temmuz ayının ilk günlerinde bazı oranlarda ufak değişikliğe gitti. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapabiliyor. İşte 7 Temmuz Ziraat, Garanti, İş, ING kredi faiz oranları

07.07.2021 08:47 - Son Güncelleme: 07.07.2021 08:47
Fişek gibi yerinden fırlayacak! Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları

Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda kredi çekmek isteyenler bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Ayın ilk günlerinde çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında yeni ayın ilk günlerinde rekabet kızıştı. İşte faiz oranlarındaki son durum

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fişek gibi yerinden fırlayacak! Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları

İşte taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları:

Fişek gibi yerinden fırlayacak! Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.39

Fişek gibi yerinden fırlayacak! Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.60
Konut kredisi: 1.41

Fişek gibi yerinden fırlayacak! Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları

ING BANK

Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.59