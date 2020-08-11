Rus turistler Türkiye'deki sıcak denizlere iniyor
Ruslar sıcak denizlere adeta akın ediyor. Antalya Havalimanı'na Rus turistleri taşıyan uçağın bugün saat 03.23'te 519 yolcuyla inmesinin ardından, havalimanında bayram havası esti. Turistler dans gösterileriyle karşılanırken, kente bugün 80 uçak seferiyle 20 binin üzerinde Rus turistin geleceği belirtildi.
11.08.2020 00:08
- Son Güncelleme: 11.08.2020 00:27
1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmesinin ardından ilk Rus turist kafilesi, bugün Antalya Havalimanı'na indi. Rusya Şeremetyevo Havalimanı'ndan 519 Rus yolcuyla kalkan uçak, Antalya Havalimanı'na saat 03.23'te iniş yaptı. İlk seferin ardından gün içinde Rus turistlerin gelişi devam etti. Turistlerin uçaktan indikten sonra havalimanı içinde termal kameralardan geçerek ateşleri ölçülüyor. Havalimanı içinde tüm yolcuların ve havalimanı personelinin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. Kurallara uymayanlar ise güvenlik görevlilerince uyarılıyor.
SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ
Pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını almak için alana gelen Rus turistler, yine burada fiziki mesafe kuralına uygun sıralanıyor. Bagaj alımı sırasında yolcuların birbirine temasını önlemek için bagaj bandının etrafının birer kişinin sığacağı büyüklükte bölündüğü dikkati çekti. Havalimanı dış hatlar 2 terminalinden çıkan yolcular, kendilerini bekleyen tur firmaları ya da acentelerin bulunduğu alana geçiyor. Çıkış kapısı önünde yolcuları 'Welcome to Antalya' yazısı karşılarken, bir grup dansçı ise müzik eşliğinde dans gösterisi yaptı. Uçak, havalimanı, bagaj teslimine kadar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyan Rus turistlerin, tur şirketleri önünde sıra olurken bu kurala uymaması ise dikkati çekti.
80 SEFERDE 20 BİN YOLCU BEKLENİYOR
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, bugün Rus turistlerin resmi olarak gelişlerinin ilk günü olduğunu hatırlattı. Alman ve Rus turistlerden Türkiye'ye çok büyük ilgi olduğunu da kaydeden Varol, pandemi sürecinin devam ettiğini ve tüm önlemlerin en üst seviyede sürdüğünü anlattı. Pandemi sürecinde sadece terminal 1'den hizmet verdiklerini, bugünden itibaren ise terminal 2'nin de açıldığını ifade eden Varol, "
Sabaha karşı ilk turist kafilesinin gelmesiyle birlikte turizm çalışanlarının bayram yaptığını kaydeden Perçin, "Tur firmalarında çalışan şoförlerden güvenlik görevlilerine kadar herkes adeta bayram yaptı. Çok sevindik. Sevinçten ağlayanlar oldu. Çok güzel bir hava esti. Pandemi önlemleri devam edecek. Hiçbir şekilde esneme olmadan sağlıklı bir şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.
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