Rus turistler Türkiye'deki sıcak denizlere iniyor

80 SEFERDE 20 BİN YOLCU BEKLENİYOR Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, bugün Rus turistlerin resmi olarak gelişlerinin ilk günü olduğunu hatırlattı. Alman ve Rus turistlerden Türkiye'ye çok büyük ilgi olduğunu da kaydeden Varol, pandemi sürecinin devam ettiğini ve tüm önlemlerin en üst seviyede sürdüğünü anlattı. Pandemi sürecinde sadece terminal 1'den hizmet verdiklerini, bugünden itibaren ise terminal 2'nin de açıldığını ifade eden Varol, "