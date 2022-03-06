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Rus doğal gazını hangi ülke ne kadar kullanıyor?

Dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına Kremlin'den gaz kozuyla yanıt verileceği iddia edildi. Avrupa geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz ithal etmişti. Peki hangi ülke Rusya'dan ne kadar gaz kullanıyor? İşte detaylar...

06.03.2022 10:05 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:05
Rus doğal gazını hangi ülke ne kadar kullanıyor?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da enerji arz güvenliğine yönelik endişeler artarken, doğalgaz fiyatları da megavatsaat başına 199 euroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Rus doğal gazını hangi ülke ne kadar kullanıyor?

Fiyatlar son bir yılda yaklaşık 10 kat artış gösterdi.

TOPLAM GAZ İTHALATININ YÜZDE 45'İNİ OLUŞTURUYOR
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.

Rus doğal gazını hangi ülke ne kadar kullanıyor?

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in verilerine göre, Avrupa geçen yılı yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki en düşük seviyeleri görerek geçirdi.

Rus doğal gazını hangi ülke ne kadar kullanıyor?

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DÜŞÜK
2021 yılında Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı kontrat seviyesinde devam etmesine rağmen önceki yıllara göre düşük seyretti.

Geçen yıl toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 40'ını Rusya'dan sağlayan Avrupa'da ülkelerin Rus gazına bağımlılığı ise değişkenlik gösteriyor.

Rus doğal gazını hangi ülke ne kadar kullanıyor?

HANGİ AVRUPA ÜLKESİ RUSYA'DAN NE KADAR GAZ ALIYOR?
Finlandiya, Estonya, Makedonya ve Bulgaristan doğalgaz ithalatının tamamını Rusya'dan yaparken, Letonya doğalgaz ithalatının yüzde 97'sini, Sırbistan yüzde 88'ini, Slovakya yüzde 86'sını, Polonya yüzde 81'ini, Avusturya yüzde 80'ini, Slovenya yüzde 79'unu ve Macaristan yüzde 78'ini bu ülkeden gerçekleştirdi.

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