Rus doğal gazını hangi ülke ne kadar kullanıyor?
Dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına Kremlin'den gaz kozuyla yanıt verileceği iddia edildi. Avrupa geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz ithal etmişti. Peki hangi ülke Rusya'dan ne kadar gaz kullanıyor? İşte detaylar...
Fiyatlar son bir yılda yaklaşık 10 kat artış gösterdi.
TOPLAM GAZ İTHALATININ YÜZDE 45'İNİ OLUŞTURUYOR
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in verilerine göre, Avrupa geçen yılı yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki en düşük seviyeleri görerek geçirdi.
HANGİ AVRUPA ÜLKESİ RUSYA'DAN NE KADAR GAZ ALIYOR?
Finlandiya, Estonya, Makedonya ve Bulgaristan doğalgaz ithalatının tamamını Rusya'dan yaparken, Letonya doğalgaz ithalatının yüzde 97'sini, Sırbistan yüzde 88'ini, Slovakya yüzde 86'sını, Polonya yüzde 81'ini, Avusturya yüzde 80'ini, Slovenya yüzde 79'unu ve Macaristan yüzde 78'ini bu ülkeden gerçekleştirdi.