Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

HAZIRI VAR YORULMAYIN

Beyanname vermek artık zor değil. Eskiden vergi dairelerine gitmek gerekirken şimdi internetten kolayca hallediliyor. Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. Gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor.