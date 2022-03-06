Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?
Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart'ta başladı. Gelir beyannamesinde vergi detayı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hazır beyanname ile masraflarınızı bildirerek ödeyeceğiniz vergiyi düşürebilir hatta sıfıra da indirebilirsiniz. Konuyla ilgili detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında açıkladı.
Mart ayı kira geliri elde edenler için beyanname dönemi oluyor. Hazır beyanname ile masraflarınızı bildirerek ödeyeceğiniz vergiyi düşürebilir hatta sıfıra da indirebilirsiniz
Mart ayı ile birlikte hem gelir vergisi hem de emlak vergisi için süreç başlamış oldu. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek.
HAZIRI VAR YORULMAYIN
Beyanname vermek artık zor değil. Eskiden vergi dairelerine gitmek gerekirken şimdi internetten kolayca hallediliyor. Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. Gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor.