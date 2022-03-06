Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart'ta başladı. Gelir beyannamesinde vergi detayı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hazır beyanname ile masraflarınızı bildirerek ödeyeceğiniz vergiyi düşürebilir hatta sıfıra da indirebilirsiniz. Konuyla ilgili detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında açıkladı.

06.03.2022 08:46 - Son Güncelleme: 06.03.2022 08:46
Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

Mart ayı kira geliri elde edenler için beyanname dönemi oluyor. Hazır beyanname ile masraflarınızı bildirerek ödeyeceğiniz vergiyi düşürebilir hatta sıfıra da indirebilirsiniz

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

Mart ayı ile birlikte hem gelir vergisi hem de emlak vergisi için süreç başlamış oldu. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek.

Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

2021 yılı içinde konutunu kiraya vererek gelir elde edenler için ise beyanname süresi bu ay içinde devam edecek. 2021 yılı içinde 7 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri zorunlu.

Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

7 bin lira ve altında kira geliri elde eden ev sahipleri ise beyanname vermeyecek. Dolayısıyla tüm ev sahiplerinin gelirlerinden 7 bin liralık kısım istisna olarak düşülüyor.

Gelir beyannamesinde vergi detayı! Beyanname ver vergini düşür! Gelir beyannamesinde hangi masraflar indiriliyor?

HAZIRI VAR YORULMAYIN
Beyanname vermek artık zor değil. Eskiden vergi dairelerine gitmek gerekirken şimdi internetten kolayca hallediliyor. Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. Gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor.

SON DAKİKA