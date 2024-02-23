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Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnsaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren hibe ve kredi desteğiyle ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 01:30 Güncelleme 23 Şubat 2024, 01:42
Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek 1

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek.

▶️ "700 bin TL'ye kadar hibe verilecek"

Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek 3

İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

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