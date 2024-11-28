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Renault tabuları yıktı: 1,99 faiz fırsatıyla Clio satışı başladı

Yeni yıla araç sahibi olarak girmek isteyenler için Renault cazip bir kampanya haberi duyurdu. Renault Clio modelini satın almak isteyen vatandaşlar için 1,99 faiz fırsatıyla satışlar başladı. Düşük faiz oranıyla araba sahibi olmak isteyenler kampanya detaylarını araştırıyor. İşte o fırsata dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:19 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:19
Renault tabuları yıktı: 1,99 faiz fırsatıyla Clio satışı başladı

Renault, yeni finansman kampanyası ile Clio modeline sahip olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında sadece 1,99 faizle sıfır Clio sahibi olmak mümkün. Renault Clio modelini tercih eden bireysel müşterilere sunulan bu avantajlı kampanya, 200.000 TL kredi imkanı, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile yüzleri güldürüyor. İşte o modele dair detaylar...

Renault tabuları yıktı: 1,99 faiz fırsatıyla Clio satışı başladı

Sportif tasarımı merak uyandırıyor

Renault Clio, yenilenen dış tasarımıyla modern ve şık bir görünüm sergiliyor. Genişletilmiş gri krom ızgara ve full LED farlar aracın daha sofistike ve dikkat çekici olmasını sağlıyor

Renault tabuları yıktı: 1,99 faiz fırsatıyla Clio satışı başladı

İç mekan tasarımı etkileyici

Clio yeni versiyonunda iç mekanı da tasarımla bütünleştiriyor. Belirgin logoları ve özgün dikiş detayları araç içinde sportif bir atmosfer yaratıyor.

Renault tabuları yıktı: 1,99 faiz fırsatıyla Clio satışı başladı

Düşük maliyet yüksek performans

Renault Clio, sadece dış tasarımıyla değil yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Yenilenen model, kompakt yapısı ve yakıt tasarruflu motor seçenekleri ile şehir içi kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor.

Renault tabuları yıktı: 1,99 faiz fırsatıyla Clio satışı başladı

Bütçe dostu bir seçenek

Clio, marka tarafından sağlanan ödeme kolaylıkları ile alıcılarına bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Bu fırsatla Clio'ya sahip olmak hem kolay hem de cep yakmayan bir seçenek haline geliyor.

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