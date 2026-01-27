PODCAST CANLI YAYIN

Rekor üstüne rekor! Uzman isim uyardı: "Fiziki gümüş talebi hızla artıyor"

Son dönemde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüşün onsu, 27 Ocak Salı günü yüzde 1,3 artışla 110 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün ABD'de açıklanacak konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtiyor. Peki gümüş fiyatlarında son durum nedir? İşte uzman yorumları…

GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ, LİDERLİĞİ ELE ALDI

Son dönemde yatırımcıların ilgisini çeken alternatif değerli metal gümüş, dün yeni bir rekora imza attı. Ons fiyatı 117,7 dolara kadar yükselen gümüş, kar realizasyonlarının ardından günü yüzde 5,9 artışla 108,5 dolardan kapattı.

Bugünkü işlemlerde ise ons gümüş yüzde 1,3 yükselişle 110 dolar civarında seyrediyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin piyasaların yönü açısından yakından izleneceğini belirtiyor.

"NORMALDE ALTIN LİDERDİR ANCAK DENGELER DEĞİŞTİ"

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, olağan koşullarda altının piyasaya yön veren ana unsur olduğunu, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallerin genellikle altını takip ettiğini hatırlattı. Ancak son haftalarda bu ilişkinin tersine döndüğünü söyleyen Hatipoğlu, gümüşün fiyat hareketlerinde öncü konuma geçtiğine dikkat çekti.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER DEĞERLİ METALLERİ DESTEKLİYOR

Hatipoğlu'na göre ABD ile Avrupa ülkeleri arasında Grönland üzerinden yaşanan gerilim, Kanada'nın Çin'e yönelik gündeme gelen yüzde 100 gümrük vergileri ve İsrail-İran hattındaki tansiyon, hem altın hem de gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca risk unsurları arasında yer alıyor.

FOMO ETKİSİ: ÇİN'DE FİZİKİ GÜMÜŞ TALEBİ PATLADI

Yükselişte psikolojik faktörlerin de önemli rol oynadığını vurgulayan Hatipoğlu, özellikle Çin'de fiziki gümüşe olan yoğun talebin fiyatları daha da yukarı taşıdığını ifade etti. Sürekli yükselen fiyatlar karşısında yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusuyla (FOMO) hareket ettiğini belirten Hatipoğlu, birçok yatırımcının COMEX gümüşte başka bir dinamiği dikkate almadan alıma yöneldiğini söyledi.

ALTINDA OLASI KONSOLİDASYON SEVİYESİ

Gümüşteki sert yükselişin altını da benzer dinamiklerle desteklediğini kaydeden Hatipoğlu, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gümüşteki hareketin boyutlarını hesaplamak zor, ancak altında 2022'den bu yana çalışan bir harmonik yapı var. Bu çerçevede 5 bin 200 dolar seviyesi, olası bir konsolidasyon için makul bir bölge olarak öne çıkıyor."

MERKEZ BANKALARI YENİDEN SAHNEYE ÇIKABİLİR Mİ?

Merkez bankalarının ilk yükseliş dalgasında belirleyici rol oynadığını ancak son dönemde alımların yavaşladığını belirten Hatipoğlu, Polonya Merkez Bankası'nın yeniden devreye girmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Polonya'nın 150 tonluk ek alımla altın rezervini 700 tona çıkarmayı planladığını aktaran Hatipoğlu, ülkenin Rusya ile yaşadığı jeopolitik gerilimler nedeniyle bu adımı güvenlik gerekçesiyle atmış olabileceğini ifade etti.

Bu sürecin diğer merkez bankalarına yayılmasının şart olmadığını belirten Hatipoğlu, ancak benzer alımların artması halinde altın fiyatlarının da gümüşte olduğu gibi öngörülemez bir noktaya taşınabileceğini sözlerine ekledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Rakamlar serbest piyasa ile dijital bankacılık kanallarının ortalama verilerini yansıtmaktadır. Alım-satım fiyatları, işlem yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir.

🔵Gram Gümüş (TL)

Alış: 149,05 TL

Satış: 149,11 TL

🔵Gümüş Ons (ABD Doları)

Alış: 107,78 dolar

Satış: 107,82 dolar

Diğer Gümüş Türlerinde Son Durum

🔵Gümüş Ons (Euro)

Alış: 90,81 euro

Satış: 90,91 euro

Günlük değişim: %4,86 artış

Son güncelleme: 08:59

🔵Gram Gümüş (Dolar)

Alış/Satış: 3,44 dolar

Günlük değişim: %4,29 artış

Son güncelleme: 08:44

🔵Gümüş Ons (Türk Lirası)

Alış: 4.674,42 TL

Satış: 4.676,15 TL

Günlük değişim: %5,20 artış

Son güncelleme: 08:59

