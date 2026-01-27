Rekor üstüne rekor! Uzman isim uyardı: "Fiziki gümüş talebi hızla artıyor"

ALTINDA OLASI KONSOLİDASYON SEVİYESİ

Gümüşteki sert yükselişin altını da benzer dinamiklerle desteklediğini kaydeden Hatipoğlu, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gümüşteki hareketin boyutlarını hesaplamak zor, ancak altında 2022'den bu yana çalışan bir harmonik yapı var. Bu çerçevede 5 bin 200 dolar seviyesi, olası bir konsolidasyon için makul bir bölge olarak öne çıkıyor."