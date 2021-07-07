Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları: Fişek gibi yerinden fırlayacak!
Belirli tarihler aralığında kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Bu minvalde de binlerce kişi bankalar tarafından kendisine özel sunulan teklifleri öğrenmek istiyor. Çeşitli dönemlerde faizleri değiştiren bankalar bunları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Aynı zamanda yeni kampanyalar ise dikkatleri revaçta oluyor. Müşteri kazanmak isteyenler bankalar çeşitli fırsatlarını duyurdu. Bankalar Temmuz ayının ilk günlerinde bazı oranlarda ufak değişikliğe gitti. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapabiliyor. İşte 7 Temmuz Ziraat, Garanti, İş, ING kredi faiz oranları
Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda kredi çekmek isteyenler bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Ayın ilk günlerinde çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında yeni ayın ilk günlerinde rekabet kızıştı. İşte faiz oranlarındaki son durum