Rekabet hızlıca tırmanıyor! Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank kredi faiz oranları: Fişek gibi yerinden fırlayacak!

Çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda kredi çekmek isteyenler bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Ayın ilk günlerinde çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında yeni ayın ilk günlerinde rekabet kızıştı. İşte faiz oranlarındaki son durum