Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasıyla Ukrayna'ya başlayan askeri harekatın ardından batılı ülkeler bir bir yaptırım açıklamasında bulundu. Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık yarısı batılı ülkeler tarafından dondurulurken ülkenin rezervinin önemli bir kısmının da Çin'de olduğu biliniyor. Rezervlerin yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i Çin'de tutuluyor.

01.03.2022 15:21 - Son Güncelleme: 01.03.2022 15:25
Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondururken, bankaya ait rezervlerin önemli bir kısmı da ülkede ve Çin'de bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri 18 Şubat itibarıyla 643 milyar dolar düzeyindeydi.

Rezervlerin yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i Çin'de tutuluyor.

Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Ülke rezervinin önemli kısmı Batılı ülkelerde bulunurken, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın bu rezervlere erişimi donduruldu.

Rusya'nın rezervlerinin yüzde 12,2'si Fransa, yüzde 10'u Japonya, yüzde 9,5'i Almanya ve yüzde 6,6'sı ise ABD'de.

Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Rezervlerin yüzde 5'i çeşitli hükümetler arası kuruluşlarda muhafaza edilirken, kalanının yüzde 4,5'i Birleşik Krallık'ta, yüzde 3'ü Avusturya'da, yüzde 2,8'i Kanada'da, yüzde 10,7'si ise adı açıklanmayan diğer ülkelerde tutuluyordu.

REZERVLERDE DOLARIN PAYI AZALTILMIŞTI
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinde bulunan Rusya Merkez Bankası rezervlerinin dondurulacağını duyurmuştu.

Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu! Rusya’nın rezervlerinin üçte biri Çin’de!

Bu oranın, Rusya'ya ait rezervlerin yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Borrell, Rusya ve Çin'deki rezervlere erişimin ise engellenmeyeceğini söylemiş ve son yıllarda Rus rezervlerinin Batı tarafından dondurulamayacak ülkelere gönderdiğine işaret etmişti.

Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak ettikten sonra hızlandırmaya başlamıştı.

SON DAKİKA