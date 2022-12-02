PTT'den aralıkta 2.500 TL destek ödemesi! Yeni yıl gelmeden verilecek! O listede olanların hesap kartlarına yatıyor! TCKN ve abonelik ile...

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara devlet tarafından verilen karşılıksız yardımlar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelere devlet desteğinin verilmesi için belirlenen şartların taşınıyor olması gerekiyor. Bunlar arasında tüketim destekleri vatandaşa rahat bir nefes aldırıyor. İşte yararlanma şartları ve detaylar haberimizde...