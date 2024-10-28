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PTT’den 50 bin TL ihtiyaç kredisi! 36 ay taksit ve düşük faizle veriliyor

PTT N Kolay, emekli vatandaşlara özel sunduğu avantajlı kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Aktif Bank işbirliğiyle sunulan bu kredi, nakit ihtiyacı olan emeklilere düşük faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı tanıyor.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 13:50 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 13:50
PTT’den 50 bin TL ihtiyaç kredisi! 36 ay taksit ve düşük faizle veriliyor

PTT N Kolay, emekli vatandaşlarımıza özel olarak sunduğu kredi imkanlarıyla hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Aktif Bank işbirliğiyle sunulan bu kampanya, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

PTT’den 50 bin TL ihtiyaç kredisi! 36 ay taksit ve düşük faizle veriliyor

PTT N Kolay ile emekli maaşınızı PTT'den alıyorsanız, ihtiyaçlarınız için 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu kredi, %3,19'dan başlayan düşük faiz oranlarıyla sunulmaktadır.

PTT’den 50 bin TL ihtiyaç kredisi! 36 ay taksit ve düşük faizle veriliyor

Kimler Başvurabilir?

Emekli Vatandaşlar: Maaşını PTT'den alan tüm emekliler bu kampanyadan yararlanabilir.

Yaş Sınırı: 80 yaşını aşmamış olmak ve kredi vadesi ile birlikte toplam yaşın 83'ü geçmemesi gerekmektedir.

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