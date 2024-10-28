PTT’den 50 bin TL ihtiyaç kredisi! 36 ay taksit ve düşük faizle veriliyor

PTT N Kolay, emekli vatandaşlarımıza özel olarak sunduğu kredi imkanlarıyla hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Aktif Bank işbirliğiyle sunulan bu kampanya, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

PTT N Kolay ile emekli maaşınızı PTT'den alıyorsanız, ihtiyaçlarınız için 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu kredi, %3,19'dan başlayan düşük faiz oranlarıyla sunulmaktadır.