PTT’den 2.500 TL ödeme yapılacak! Başvuru onayı alan ailelerin IBAN hesabına aktarılacak! TCKN ve fatura ibrazıyla...

Devlet tarafından verilen destekler yoğun ilgi gören konular arasında doğalgaz yardımı yer alıyor ve Doğalgaz desteği sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Şartları karşılayan kişiler bu haktan yararlanabiliyor. İşte doğalgaz fatura desteğine ilişkin tüm bilgiler!