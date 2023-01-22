PTT’den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Sene sonunda asgari ücrete yapılan yüzde 55 oranındaki zam doğum izni parasına da yansıdı. Bebek bekleyen veya yeni bebek sahibi olan çalışan kadınlar da son dönemlerde 'Doğum parası ne kadar 2023?' ve 'Çalışan kadınlar 2023'te ne kadar doğum izni parası alacak?' araştırmalarını sıklaştırdı...