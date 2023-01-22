PTT'den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Devlet tarafından birçok alanda vatandaşlara destek sağlanıyor. Özellikle kadınlar için birçok kolda ödeme yapılıyor. Yeni doğan her çocuk için annelere önemli destekler veriliyor. Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemeler bulunuyor. Çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası ile kadınlar rahat bir nefes alıyor. Peki, 1300 TL yardımdan kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...
22.01.2023 22:01 - Son Güncelleme: 22.01.2023 22:01
Kadınlara binlerce lira destek verilmeye devam ediyor. İş hayatında yer alan veya çalışmayan kadınlar; çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası gibi desteklerden faydalanabiliyor. Çocuk parası yapılan çocuğa göre değişiklik gösteriyor. İlk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL ve üçüncü çocukta 600 TL destek parası veriliyor. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte merak edilenler!
ÇALIŞAN KADINLAR 2023'TE NE KADAR DOĞUM İZNİ PARASI ALACAK?
Çalışan kadınlar doğum öncesinde ve sonrasında toplam 112 gün izin kullanabiliyorlar ve çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücrete gelen yüzde 55 oranındaki zammın ardından, en düşük doğum izni parası da 24 bin 909 TL'ye yükseldi.