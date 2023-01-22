Vav TV İzle
Haberler Ekonomi PTT'den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

PTT'den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından birçok alanda vatandaşlara destek sağlanıyor. Özellikle kadınlar için birçok kolda ödeme yapılıyor. Yeni doğan her çocuk için annelere önemli destekler veriliyor. Çalışan çalışmayan tüm annelere çeşitli isimler altında çok sayıda verilen ödemeler bulunuyor. Çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası ile kadınlar rahat bir nefes alıyor. Peki, 1300 TL yardımdan kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
22.01.2023 22:01 - Son Güncelleme: 22.01.2023 22:01
PTT’den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Kadınlara binlerce lira destek verilmeye devam ediyor. İş hayatında yer alan veya çalışmayan kadınlar; çocuk parası, doğum yardımı, yarım gün çalışma desteği, süt ve emzirme parası gibi desteklerden faydalanabiliyor. Çocuk parası yapılan çocuğa göre değişiklik gösteriyor. İlk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL ve üçüncü çocukta 600 TL destek parası veriliyor. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT’den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Doğum parası olarak da bilinen çalışan kadınların doğum öncesi ve sonrası çalışmadığı dönemler için alacağı ödemeler 2023 yılında zamlı olacak. Doğum parası asgari ücrete gelen zam ile birlikte güncellendi.

PTT’den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Çalışan kadınlar, doğum öncesinde ve sonrasında belirli bir süre izin kullanabiliyor ve çalışmadıkları bu sürenin parasını çalışmaya başladıktan sonra alabiliyor. Doğum parası asgari ücrete endeksli olarak değişiyor.

PTT’den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Sene sonunda asgari ücrete yapılan yüzde 55 oranındaki zam doğum izni parasına da yansıdı. Bebek bekleyen veya yeni bebek sahibi olan çalışan kadınlar da son dönemlerde 'Doğum parası ne kadar 2023?' ve 'Çalışan kadınlar 2023'te ne kadar doğum izni parası alacak?' araştırmalarını sıklaştırdı...

PTT’den 1-2-3 çocuklu aileye 1300 TL ödeme! Harçlık gibi verilecek! e-Devlet üzerinden onay almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

ÇALIŞAN KADINLAR 2023'TE NE KADAR DOĞUM İZNİ PARASI ALACAK?

Çalışan kadınlar doğum öncesinde ve sonrasında toplam 112 gün izin kullanabiliyorlar ve çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücrete gelen yüzde 55 oranındaki zammın ardından, en düşük doğum izni parası da 24 bin 909 TL'ye yükseldi.

SON DAKİKA