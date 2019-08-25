PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı nedir?

PTT en uygun faiz imkanı ile kredi sunuyor. İhtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlara fırsatlar sunan PTT 60 bin TL üst limite kadar kredi veriyor. PTT'den maaş alan emeklilere büyük kolaylık sağlanırken, gelir belgesini ibraz edenlere de kredi veriliyor. PTT, anlaşma yaptığı bankalar arasından en uygun faiz ile kredi vereni aracılığı ile ödemeyi yapıyor. İhtiyaç kredisini PTT'den almak isteyen vatandaşlar yoğun şekilde şartları araştırıyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte PTT kredi başvurusu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...