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PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı nedir?

Bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından PTT'de hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Devamlı yatırımlar ile büyüyen PTT, bankalar ile yaptığı anlaşma ile uygun koşullardan kredi imkanı sağlamaya başladı. Özellikle maaşını PTT'den alan emeklilere büyük kolaylık sağlanıyor. Ayrıca maaş ibrazı yapanlar da krediden faydalanabiliyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte detaylar... PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

25.08.2019 10:11 - Son Güncelleme: 25.08.2019 10:11
PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı nedir? İşte PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları

PTT en uygun faiz imkanı ile kredi sunuyor. İhtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlara fırsatlar sunan PTT 60 bin TL üst limite kadar kredi veriyor. PTT'den maaş alan emeklilere büyük kolaylık sağlanırken, gelir belgesini ibraz edenlere de kredi veriliyor. PTT, anlaşma yaptığı bankalar arasından en uygun faiz ile kredi vereni aracılığı ile ödemeyi yapıyor. İhtiyaç kredisini PTT'den almak isteyen vatandaşlar yoğun şekilde şartları araştırıyor. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı ne? Kimler PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir? İşte PTT kredi başvurusu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı nedir? İşte PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları

PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'den maaş alan emekliler:

Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Kredi başvurusu esnasında 84 yaşının üzerinde olunmaması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi.

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı nedir? İşte PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları

PTT'den maaş almayanlar:

18 yaşını doldurmuş olmak ve 84 yaşının üzerinde olmamak,
Gelirin belgeli olarak beyan edilebilmesi,
Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi,

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı nedir? İşte PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları

KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ PUANLAR

Puan: 1-699

Kredi puanı: En Riskli

Kredi Çıkma ihtimali: Çok Düşük

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT kredi faiz oranı nedir? İşte PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları

Puan: 700-1099
Kredi puanı: Orta Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Düşük

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