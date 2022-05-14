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Haberler Ekonomi 👉PTT emekli kredisi başvuru şartları! 📣Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı! 📌80.000 TL’ye kadar anında hesaplara yatıyor...

👉PTT emekli kredisi başvuru şartları! 📣Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı! 📌80.000 TL’ye kadar anında hesaplara yatıyor...

Emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isterken uygun faiz oranlarına sahip olmak istiyor ve PTT emekli kredisi ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı, 80.000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor. PTT emekli kredisi başvuru şartlarının neler olduğu, hangi bankalardan kredi çekilebileceği gibi detaylar merak konusu oluyor. PTT emekli kredisinin hangi bankalardan alındığı, istenen şartlar gibi daha pek çok ayrıntıyı haberimizde bulabilirsiniz.

14.05.2022 16:52 - Son Güncelleme: 14.05.2022 16:57
👉PTT emekli kredisi başvuru şartları! 📣Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı! 📌80.000 TL’ye kadar anında hesaplara yatıyor...

Emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isterken uygun faiz oranlarına sahip olmak istiyor ve PTT emekli kredisi ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı, 80.000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor. PTT emekli kredisi başvuru şartlarının neler olduğu, hangi bankalardan kredi çekilebileceği gibi detaylar merak konusu oluyor. PTT emekli kredisinin hangi bankalardan alındığı, istenen şartlar gibi daha pek çok ayrıntıyı haberimizde bulabilirsiniz.

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👉PTT emekli kredisi başvuru şartları! 📣Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı! 📌80.000 TL’ye kadar anında hesaplara yatıyor...

PTT EMEKLİ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aktif Bank emekli aylığını PTT'den alan müşterileri için hazırlamış olduğu kredi kampanyasıdır. Kampanyanın özellikle şu şekildedir:

Bu kredi kampanyası ile maaşını PTT'den alan emekliler Aktif Bank'tan kefilsiz kredi çekebilmektedir.

👉PTT emekli kredisi başvuru şartları! 📣Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı! 📌80.000 TL’ye kadar anında hesaplara yatıyor...

Bu kampanya kapsamında kredi üst limiti 80.000 TL'dir.
Çekilen kredinin geri ödemesi 3 ay sonra başlamaktadır.

👉PTT emekli kredisi başvuru şartları! 📣Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı! 📌80.000 TL’ye kadar anında hesaplara yatıyor...

Bu kredi kampanyasında bulunan tek koşul maaşın PTT'den alınmasıdır.

Bu kredi kampanyasından emekliler 36 ay vade ile %2,49 faiz oranı ile faydalanabilmektedir.

👉PTT emekli kredisi başvuru şartları! 📣Milyonlarca emekliye düşük faizli kredi imkanı! 📌80.000 TL’ye kadar anında hesaplara yatıyor...

Maaşını PTT'den alan emekliler Aktif Bank aracılığı ile SMS yoluyla şartsız nakit ihtiyacını karşılayabilmek için kredi çekebilir.

Cep telefonundan EMEKLİ yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numarasını yazarak 3050 numaraya mesaj atıp kredi başvurusu yapılabilir.

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