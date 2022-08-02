PTT 2022 personel alımları yapacak! Maaş 8.000-9.000 TL! 18-36 yaş arası KPSS sınav puan şartsız 15.000 kişilik kadrolar: Gişe memuru, postacı, şoför, temizlikçi...
Her sene düzenli olarak işçi alımı ilanları yayınlayan PTT uzun süredir alım yapmadı. Dolayısıyla gözler bu yıla çevrilmişti. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi PTT personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. 2022 yılında açık bulunan gişe memuru, postacı, şoför, temizlikçi kadrolarına alımlar yapılacak. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyenler PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT 15 bin personel alımına kimler başvurabilir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde başvuru tarihi ve formuna ulaşabilirsiniz...
Son yıllarda personel alımı yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., bu yıl personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Gişe memuru, postacı, şoför, temizlikçi kadrolarında yapılacak personel alımı için binlerce kişi bekleyişte. PTT bünyesinde istihdam etmek isteyenler personel alımı şartlarını taşıması gerekiyor Peki; PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT 15 bin personel alımı hangi alanlarda yapılacak? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte merak edilenler!
PTT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
PTT personel alımı başvuru için sınav ve mülakatlara girmek zorunludur. Aynı zamanda kendi sitesinden başvuru alımları yapılmaktadır.
PTT iş başvurusunda bulunacak vatandaşlar resmi web sitesini takip edip, gerekli şartları sağladıktan sonra başvurularını yapabilirler. Yapılacak yazılı sınav sonucu kazanılan puanlara göre değerlendirilip alınacaklar.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
PTT başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Ancak bazı iddialara göre PTT'nin bu sene 15.000 kişilik personel alımı yapacağı ileri sürülüyor. Bu alımlar için kadrolar arasında, Gişe memuru, postacı, şoför, temizlikçi bulunacağı söyleniyor.
Bu kapsamda PTT'den resmi açıklama bekleniyor.
PTT BAŞVURU ŞARTLARI
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.