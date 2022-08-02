PTT 2022 personel alımları yapacak! Maaş 8.000-9.000 TL! 18-36 yaş arası KPSS sınav puan şartsız 15.000 kişilik kadrolar: Gişe memuru, postacı, şoför, temizlikçi...

PTT BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.