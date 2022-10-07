Promosyonlar 14 bin TL'ye dayandı! SSK, Bağkur'lunun 3 yıl mühürlü sözüyle ATM'den ek gelir kazanacak! 3.500, 3.700, 3.800 TL maaş alan emekliler...
Hem emekliler hem de memurlar promosyon ödemelerine odaklanmış durumda. Bankalar emekliler için promosyon kampanyalarını Ekim ayında yeniledi. Memur için imzalanan anlaşmalarda 41 bin 500 liraya varan promosyon imkanları var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Ekim ayı en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon kampanyaları haberimizde!
07.10.2022 22:17 - Son Güncelleme: 07.10.2022 22:17
Yeni ayın gelmesiyle birlikte gündemde yer alan konulardan birisi de 'promosyon ücretleri' oldu. Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon alacağını araştırıyor.İşte banka banka emekli promosyon ödeme miktarları 2022!
Son dönemde hem emeklilerin hem memurların gündeminde banka promosyonu var. Bankaların emekli promosyonunda Ekim ayında yeni perde açıldı.